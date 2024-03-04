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Evdeki Negatif Enerjiyi Temizleyecek 8 Etkili Yöntem

etiket Evdeki Negatif Enerjiyi Temizleyecek 8 Etkili Yöntem

godot
godot - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 13:17

Evlerimizde zaman zaman biriken negatif enerjiyi temizlemek, iç huzurumuzu ve neşemizi korumanın yollarından biri. Biz de sizler için bu işlemi gerçekleştirme yöntemlerini derledik.

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1. Taze çiçek bulundurmak

1. Taze çiçek bulundurmak

Evde taze çiçek bulundurmak, baharı hatırlatan güzel kokusuyla enerjini artırır ve ruh halini iyileştirir. Her hafta bu çiçekleri yenileyerek kokuya alışmanı da engelleyebilirsin.

2. Temizlik yapmak

2. Temizlik yapmak

Evi temizlemek hem fiziksel aktiviteni artırıp enerjini yükseltir hem de evdeki tozları ve kirleri yok ettiği için daha ferah bir yaşam sağlar.

3. Tütsü yakmak

3. Tütsü yakmak

Evinizin havasını ve kokusunu hafif bir tütsüyle değiştirebilirsiniz. Bizim önerimiz lavanta ya da sandal ağacı.

4. Uçucu yağlar

4. Uçucu yağlar

Oda sıcaklığında sıvı halde olan ve kapağı açılınca kolayca kristalleşip havaya karışabilen uçucu yağlar evinize güzel bir koku verirken havasını da tazeleyebilir. Önerimiz nane veya portakal.

5. Bırakın gün ışığı eve girsin.

5. Bırakın gün ışığı eve girsin.

Perdeleri aç, güneş ışığı hem evinin havasını değiştirsin hem de ruhunu iyileştirsin. Boşuna dememişler güneş giren eve doktor girmez diye.

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6. Doğal taşlar ve kristaller bulundurmak

6. Doğal taşlar ve kristaller bulundurmak

Negatif enerjiyi emen taşlar ve kristaller evinizin enerjisini dengeler.

7. Güzel kokulu yüzey temizleyiciler kullanmak

7. Güzel kokulu yüzey temizleyiciler kullanmak

Şöyle hem güzel bir temizlik yapayım hem de evimin havasını değiştireyim diyorsanız güzel kokulu yüzey temizleyiciler tam size göre.

8. Evi sık sık havalandırmak

8. Evi sık sık havalandırmak

Evdeki negatif enerjiden kurtulmanın en kolay yolu o havanın dışarı çıkmasına izin vermek :)

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