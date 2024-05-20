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Evde Su İçmenin Maliyeti Arttı: 1 Bardak Su 1 Lira!

Evde Su İçmenin Maliyeti Arttı: 1 Bardak Su 1 Lira!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 15:35

Enflasyondan etkilenmeyen fiyat kalmazken, zam yağmuru içme suyunun fiyatını da artırıyor. Gerek ambalaj, gerek lojistik maliyetlerinin artmasıyla 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı yaklaşık 100 lira oldu.

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Gıda enflasyonu artarken, taşıma maliyetleri, ambalaj, temizlik derken, evlere alınan damacana suyun fiyatı da 100 lirayı buldu.

Gıda enflasyonu artarken, taşıma maliyetleri, ambalaj, temizlik derken, evlere alınan damacana suyun fiyatı da 100 lirayı buldu.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, sağlıklı bir yaşam için günde 2 litre su içmenin maliyeti de artıyor. Damacana su fiyatları bütçeleri zorlarken, ambalaj fiyatları, taşıma ücretleri vatandaşı su içerken dahi zorluyor.

Büyükşehirlerde temel ihtiyaç ürünleri içinde ilk sırada yer alan damacana su fiyatları, son bir yılda neredeyse ikiye katlandı.

Büyükşehirlerde temel ihtiyaç ürünleri içinde ilk sırada yer alan damacana su fiyatları, son bir yılda neredeyse ikiye katlandı.

Şebeke suyu, büyükşehirlerde uzun yıllardır içme suyu olarak kullanılamıyor. Yüksek ambalaj maliyeti önde olmak üzere maliyetlerdeki artışın direkt yansıdığı damacana suyu fiyatı markalara göre değişirken, 100 liraya yaklaştı. 

2022 Nisan ayında İBB'ye bağlı Hamidiye suyun 19 litrelik damacanası 24 TL olurken, 2024 Mayıs ayında fiyatın 85 TL olduğu görülüyor.

19 litrelik damacananın 200 ml'lik bardaklardan hesapla ortalama 95 bardak üzerinden hesaplandığında 1 bardak su 1 liraya denk geliyor.

19 litrelik damacananın 200 ml'lik bardaklardan hesapla ortalama 95 bardak üzerinden hesaplandığında 1 bardak su 1 liraya denk geliyor.

Damacana sularda fiyat aralığı 85 ila 100 TL arasında değişirken, ayda ortalama 5 damacana su tüketen bir ailenin sadece içme suyu gideri 500 liraya yaklaşıyor.

Sağlıklı yaşam için tavsiye edilen günde 2 litre su içen 3 kişilik bir aile, ayda 9,5 damacana tüketirken, su masrafı da 950 TL'ye çıkıyor. Çaya kahveye hazır su kullananlar da bu fiyatlardan sonra çeşmeye yöneliyor.

Sağlıklı yaşam için tavsiye edilen günde 2 litre su içen 3 kişilik bir aile, ayda 9,5 damacana tüketirken, su masrafı da 950 TL'ye çıkıyor. Çaya kahveye hazır su kullananlar da bu fiyatlardan sonra çeşmeye yöneliyor.
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