Evde Su İçmenin Maliyeti Arttı: 1 Bardak Su 1 Lira!
Evde Su İçmenin Maliyeti Arttı: 1 Bardak Su 1 Lira!
Enflasyondan etkilenmeyen fiyat kalmazken, zam yağmuru içme suyunun fiyatını da artırıyor. Gerek ambalaj, gerek lojistik maliyetlerinin artmasıyla 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı yaklaşık 100 lira oldu.
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Gıda enflasyonu artarken, taşıma maliyetleri, ambalaj, temizlik derken, evlere alınan damacana suyun fiyatı da 100 lirayı buldu.
Büyükşehirlerde temel ihtiyaç ürünleri içinde ilk sırada yer alan damacana su fiyatları, son bir yılda neredeyse ikiye katlandı.
19 litrelik damacananın 200 ml'lik bardaklardan hesapla ortalama 95 bardak üzerinden hesaplandığında 1 bardak su 1 liraya denk geliyor.
Sağlıklı yaşam için tavsiye edilen günde 2 litre su içen 3 kişilik bir aile, ayda 9,5 damacana tüketirken, su masrafı da 950 TL'ye çıkıyor. Çaya kahveye hazır su kullananlar da bu fiyatlardan sonra çeşmeye yöneliyor.
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