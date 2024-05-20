Evde Su İçmenin Maliyeti Arttı: 1 Bardak Su 1 Lira!

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, sağlıklı bir yaşam için günde 2 litre su içmenin maliyeti de artıyor. Damacana su fiyatları bütçeleri zorlarken, ambalaj fiyatları, taşıma ücretleri vatandaşı su içerken dahi zorluyor.