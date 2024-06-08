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Evde Profesyonellere Taş Çıkaracak Kadar Güzel Manikür Pedikür Yapmanız İçin 11 Öneri

etiket Evde Profesyonellere Taş Çıkaracak Kadar Güzel Manikür Pedikür Yapmanız İçin 11 Öneri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 18:01

Düzenli olarak manikür pedikür yapmak, eller ve ayaklar için çok önemli. İşte evde kendi kendinize yapabileceğiniz öneriler...

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1. Bu işin sırrı törpüde! O yüzden en iyisinden kaçmayın ve kendinize farklı şekillerde törpüler alın.

Tırnaklarınızı tek yönde törpüleyerek pürüzsüz ve düzgün bir yüzey elde edebilirsiniz. Bunun için de kullanırken en çok rahat ettiğiniz törpüyü bulun. Cam törpü, kağıt törpü veya klasik törpü...

2. Tırnaklar için faydalı yağlar edinin. Bunlarla el ve ayaklarınızı yumuşacık hale getirebilirsiniz.

2. Tırnaklar için faydalı yağlar edinin. Bunlarla el ve ayaklarınızı yumuşacık hale getirebilirsiniz.

Ilık su dolu bir kaba birkaç damla esansiyel yağ ekleyin ve ellerinizi, ayaklarınızı 5-10 dakika bekletin. Tırnak etleriniz yumuşacık olacak.

3. Her ihtimale karşılık bolca aseton bulundurun. Unutmayın ki tırnak yapmayı seven bir kadının en büyük silahı asetonudur.

Aseton seçerken de besleyici ve onarıcı olanlarını tercih etmelisiniz. Oje çıkarıcı adıyla geçen başka bir türü de bulunmakta.

4. Zamanı geçmiş, yoğun kıvamlı, iz yapan ojelerinize elveda deyin.

Oje sürerken katman katman kalan, hemen bozulan ojeler insanı gerçekten sinir ediyor. Yağ gibi akıp giden, çabucak kuruyan ojeleri tercih etmeniz inanın sürümünüzde çok şeyi değiştirecek.

5. Sağlam ve her türlü aletin olduğu bir manikür seti edinin.

5. Sağlam ve her türlü aletin olduğu bir manikür seti edinin.

Ha deyince manikür için salona gidilmiyor. Tam da bu yüzden evimizi de buna göre ayarlamamız lazım ki bakımsız kalmayalım. İçinde makasından et iticisine kadar aletin olduğu bir manikür çantası edinmelisiniz.

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6. Peeling uygulamasını baş tacınız edin.

Ellerinize ve ayaklarınıza nazik bir peeling uygulayarak ölü derilerden kurtulun. Bu, cildinizi yumuşak ve pürüzsüz hale getirir. Artık çeşit çeşit el ve ayak peelingi var. Mutlaka bunlardan edinmelisiniz.

7. Manikür ve pedikür çok önemli ama biraz daha fazlasını istiyorsanız kolayca uygulanabilecek protez tırnak kitlerinden edinebilirsiniz.

7. Manikür ve pedikür çok önemli ama biraz daha fazlasını istiyorsanız kolayca uygulanabilecek protez tırnak kitlerinden edinebilirsiniz.

Bunları daha sonrasında törpü ve makas kullanarak istediğiniz boyuta getirebilir veya olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bırakın hayal gücünüz çalışsın! Seçim sizin.

8. Tırnaklarınızı korumak için mutlaka baz kat uygulayın.

Ojeden önce tırnaklarınıza bir baz kat uygulayarak tırnaklarınızı koruyun. Bu sayede ojenin daha uzun süre dayanmasını sağlarsınız. Ama her şeyden öte kırılmalarını engellersiniz. Özellikle yanlardan kırılmış tırnaklar insanı çok zor durumlara sokabiliyor ve tüm tırnaklarınızı kesmenize sebep olabiliyor.

9. Tırnak yüzeyinizin düzgün olduğundan emin olun.

Tırnak yüzeyini pürüzsüzleştirmek için tırnak cilası kullanabilirsiniz. Ama törpü işlemini yaparken de ekstra olarak dikkat etmenizde fayda var. Pürüzlü noktaları ayrı bir törpü ile elden geçirin.

10. Tırnak etlerini nazikçe geriye itin.

10. Tırnak etlerini nazikçe geriye itin.

Tırnak kenarları oldukça hassas bir yapıya sahip. Bu yüzden etleri iterken bir sağlık sorununa sebebiyet vermemelisiniz. Eğer kesmeyi tercih ediyorsanız, sadece fazlalıkları kesin, çok derine inmekten kaçının. Steril olmalarının da çok mühim olduğunu hatırlatmış olalım.

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11. Son olarak, düzenli bakım yapmayı ihmal etmeyin.

11. Son olarak, düzenli bakım yapmayı ihmal etmeyin.

Manikür ve pedikürünüzün uzun süre dayanması için düzenli olarak tırnak bakımı yapın. Tırnak etlerinizi nemlendirin ve gerektiğinde ojenizi yenileyin.

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