Evde Profesyonellere Taş Çıkaracak Kadar Güzel Manikür Pedikür Yapmanız İçin 11 Öneri
Evde Profesyonellere Taş Çıkaracak Kadar Güzel Manikür Pedikür Yapmanız İçin 11 Öneri
Düzenli olarak manikür pedikür yapmak, eller ve ayaklar için çok önemli. İşte evde kendi kendinize yapabileceğiniz öneriler...
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1. Bu işin sırrı törpüde! O yüzden en iyisinden kaçmayın ve kendinize farklı şekillerde törpüler alın.
2. Tırnaklar için faydalı yağlar edinin. Bunlarla el ve ayaklarınızı yumuşacık hale getirebilirsiniz.
3. Her ihtimale karşılık bolca aseton bulundurun. Unutmayın ki tırnak yapmayı seven bir kadının en büyük silahı asetonudur.
4. Zamanı geçmiş, yoğun kıvamlı, iz yapan ojelerinize elveda deyin.
5. Sağlam ve her türlü aletin olduğu bir manikür seti edinin.
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6. Peeling uygulamasını baş tacınız edin.
7. Manikür ve pedikür çok önemli ama biraz daha fazlasını istiyorsanız kolayca uygulanabilecek protez tırnak kitlerinden edinebilirsiniz.
8. Tırnaklarınızı korumak için mutlaka baz kat uygulayın.
9. Tırnak yüzeyinizin düzgün olduğundan emin olun.
10. Tırnak etlerini nazikçe geriye itin.
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