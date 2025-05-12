Evde Konfor Alanı Yaratmanın 11 Yolu

Boş duvarlar enerjiyi düşürür, o yüzden birkaç tablo ya da fotoğraf asarak evine karakter katabilirsin. Ama burada da olay şu: seni iyi hissettiren şeyleri seç. Belki bir müzik posteri, belki çocukluğundan bir fotoğraf ya da gittiğin bir yerin haritası. Her baktığında burası benim alanım hissi veren detaylar ekle.