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Evde Konfor Alanı Yaratmanın 11 Yolu

etiket Evde Konfor Alanı Yaratmanın 11 Yolu

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 11:01

Ev dediğin yer sadece dört duvar değil, ruhunun en güvende olduğu alan. Ama bazen o dört duvar arasında boğulduğunu hissetmen de mümkün… Neyse ki evini minik dokunuşlarla kocaman bir konfor cennetine çevirmek çok ama çok kolay!  Hazırsan, evde konfor alanı yaratmanın 11 tatlı yolunu anlatıyoruz!

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1. Önce şu dağınıklığı toplayalım.

Evet evet, biliyorum: “Konfor alanı” deyince akla hemen kocaman koltuklar, pofuduk battaniyeler geliyor ama önce temizlik işini aradan çıkaralım. Dağınıklık, zihni de yorar, farkında olmadan seni yorar. Ama bu demek değil ki evi müze gibi yapacaksın. İşin püf noktası şu: kullanmadığın, sana artık iyi hissettirmeyen eşyaları hayatından nazikçe uğurla.

2. Işık olayını ciddiye al!

2. Işık olayını ciddiye al!

Bak burası önemli. Soğuk beyaz ışık mı kullanıyorsun hâlâ? Yani mutfağı hastane gibi aydınlatmak da bir tercih tabii ama konfor için sarı ve yumuşak tonlu ışıklar çok daha huzur verici. Lamba deyip geçme, bir abajur ya da birkaç loş led ışık odayı bir anda “Netflix & chill” moduna sokar. Özellikle akşamları ışığı yumuşat, göreceksin ki ruhun da gevşiyor.

3. Bitkilerle minik bir doğa köşesi kur.

3. Bitkilerle minik bir doğa köşesi kur.

Ev bitkileri sadece dekor değil, resmen moral destek hattı gibi çalışıyorlar. Sabah kalktığında bir bakıyorsun yeşil yapraklar gülüyor gibi. Küçükten başla: bir saksı sukulent, biraz aloe vera, belki bir barış çiçeği… Hem oksijen sağlıyorlar hem de seninle sohbet etmeyen ama sana iyi gelen arkadaşlar gibiler.

4. En pofuduk battaniyeyi bul!

Kabul edelim, battaniye olmadan konfor alanı falan olmaz. İster kış olsun ister yaz akşamı, o yumuşacık dokunuş var ya… İşte o sana 'buradayım, rahatla' der. Hatta bir tane değil birkaç tane farklı renklerde bulundur, moduna göre seçersin.

5. Kendi kokunu seç.

Koku hafızası diye bir şey var ya, tam da konforla bağlantılı. Evine girdiğinde seni karşılayan o koku, seni “tamam, burası benim alanım” moduna sokmalı. Vanilyalı, lavantalı, odunsu ya da fresh… Ne hoşuna gidiyorsa.

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6. Müzik listen hazır olsun.

Konfor sadece gözle, elle değil kulağınla da başlar. Kendine evdeyken çalacağın bir 'huzur listesi' yap. Lo-fi mi, eski Türkçe slow’lar mı, hafif caz mı... Ne seni sakinleştiriyorsa. Sabah kahveni içerken ya da akşam üstü gün batımına karşı o listeyi açınca, bütün sıkıntılar ağır çekimde uzaklaşıyor gibi hissedeceksin.

7. Yumuşak yastıklar, bol bol!

Yastık deyip geçme, özellikle bol miktarda varsa, evin anında daha davetkar görünür. Kanepenin üzerine, yatağın baş ucuna, yere bile birkaç tane atabilirsin. Hem dekoratif hem de 'gel üzerine yayıl' diye fısıldıyor resmen. Doku seçerken de kadife, peluş ya da keten gibi sıcak duranlara yönel, farkı hemen hissedersin.

8. Küçük bir hobi köşesi kur.

Konfor alanı demek biraz da “burası sadece benim vakit geçirme alanım” demek. O yüzden bir köşeyi minik bir hobi alanı yap. İster boyama, ister örgü, ister kitap okuma köşesi. Sandalyeni, yastığını, battaniyeni koy, yanına bitkiyi iliştir, ışığı da hafif kıs… Burası senin “kimse bulaşmasın” bölgen olsun.

9. Halısız ev konfor düşmanıdır.

Zemin soğuksa, çıplak ayakla dolaşırken iç huzuru bozulur. Halı ya da kilim, evin sıcaklığını yükseltir. Renkli, desenli, sana enerji veren bir halı seç; böylece oda bir anda daha sıcak, daha yaşanmış hissi verir. Sabah kalktığında ilk adımı yumuşak halıya basmak bile güne iyi başlamanın sırrı.

10. Kendine minik bir kahve-çay istasyonu kur.

10. Kendine minik bir kahve-çay istasyonu kur.

Bak, bu gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Mutfakta bir köşe seç, oraya sevdiğin fincanları, French press’ini ya da çaydanlığını, aromalı kahvelerini, bitki çaylarını diz. Sabah uyanınca ya da akşam kendine ödül verirken 'hadi kendi kafemde bir şeyler hazırlayayım' diyorsun. Hem pratik hem de ruhun şenleniyor. Yanına da küçük bir çikolata kavanozu koyarsan, tam bir keyif köşesi olur!

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11. Duvarlara senlik bir dokunuş yap.

11. Duvarlara senlik bir dokunuş yap.

Boş duvarlar enerjiyi düşürür, o yüzden birkaç tablo ya da fotoğraf asarak evine karakter katabilirsin. Ama burada da olay şu: seni iyi hissettiren şeyleri seç. Belki bir müzik posteri, belki çocukluğundan bir fotoğraf ya da gittiğin bir yerin haritası. Her baktığında burası benim alanım hissi veren detaylar ekle.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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