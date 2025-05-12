Evde Konfor Alanı Yaratmanın 11 Yolu
Ev dediğin yer sadece dört duvar değil, ruhunun en güvende olduğu alan. Ama bazen o dört duvar arasında boğulduğunu hissetmen de mümkün… Neyse ki evini minik dokunuşlarla kocaman bir konfor cennetine çevirmek çok ama çok kolay! Hazırsan, evde konfor alanı yaratmanın 11 tatlı yolunu anlatıyoruz!
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1. Önce şu dağınıklığı toplayalım.
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2. Işık olayını ciddiye al!
3. Bitkilerle minik bir doğa köşesi kur.
4. En pofuduk battaniyeyi bul!
5. Kendi kokunu seç.
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6. Müzik listen hazır olsun.
7. Yumuşak yastıklar, bol bol!
8. Küçük bir hobi köşesi kur.
9. Halısız ev konfor düşmanıdır.
10. Kendine minik bir kahve-çay istasyonu kur.
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11. Duvarlara senlik bir dokunuş yap.
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