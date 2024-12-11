Evde İşini Kolaylaştıracak Şey Ne?
Evde İşini Kolaylaştıracak Şey Ne?
Evdeki temizlik işlerini kolaylaştırmak, hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlamak için doğru araçları kullanmak oldukça önemli. Evde işini kolaylaştıracak şeyi merak ediyorsun teste başlayalım!
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1. Temizlik yaparken en çok hangi odada vakit harcarsın?
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2. Evde temizlikte en büyük sorunun ne?
3. Elektrikli aletlerde hangi özellik senin için önemli?
4. Peki evinde en çok temizlediğin yüzey hangisi?
5. Temizlikten sonra nasıl hissedersin?
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6. Haftada kaç kez temizlik yaparsın?
7. Temizlik sırasında hangi müzik türünü dinlersin?
8. Temizlik süreni kısaltmak ister misin?
9. Son olarak evde teknolojiye ne kadar önem veriyorsun?
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