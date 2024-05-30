Evde Denemeyiniz: Guinness Rekorlar Kitabı'na Giren En İlginç Rekorlar
Evde Denemeyiniz: Guinness Rekorlar Kitabı'na Giren En İlginç Rekorlar
Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç rekorlar görmek mümkün. Fakat bazı rekorlar var ki gerçekliğine inanmak oldukça güç. 'Evde denemeyiniz' uyarımızı da şimdiden yapalım!
Kaynak: List 25
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1. Öne takla atarak kafayla kırılan en çok beton blok rekoru: Bosnalı tekvando şampiyonu Kerim Ahmetspahic, kafasıyla tam 111 bloğu kırdı.
2. Ağızda en çok çıngıraklı yılan tutma rekoru: "Yılan adam" lakabının sahibi Teksaslı bir adam, ağzında aynı anda 13 tane çıngıraklı yılan tutmayı başardı.
3. Vücutta taşınan en fazla tarantula: 30 saniye boyunca 200 tarantulayı vücudunda taşıyan bir kişiye ait!
4. En hızlı çiğ soğan yeme rekoru: 30 saniyeden kısa bir sürede çiğ soğan yiyen kişiye ait.
5. Dünyanın en hızlı ketçap içme rekoru: Sadece 17.53 saniyede 396 gram ketçap içen bir kişi bu rekorun sahibi.
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6. Kılıç yutma rekoru: 2015 yılında 68 cm uzunluğunda tam 29 kılıç yutan bir kişi, bu rekorun sahibi.
7. En çok hamburger yeme rekoru: hayatı boyunca 33.400 hamburger yiyen kişiye ait.
8. En uzun süre diri diri gömülme rekoru: 50 yaşındaki bir adam 10 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde gömülerek bu rekorun sahibi oldu.
9. En uzun süre video oyunu oynama rekoru: 135 saat video oyunu oynayan bir kişi bu rekorun sahibi.
10. En uzun süre legolar üzerinde yürüme rekoru: 8,898.9 km ile bu rekoru kırmak neredeyse imkansız!
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11. En çok yıldırım çarpmasından kurtulma rekoru: tam yedi kez yıldırımdan kurtulmayı başaran kişiye ait.
12. Keman çalarken geri geri bisiklet sürme rekoru: tam 60.45 km ile bu rekorun sahibi de var.
13. En çok inek eti yiyen insan rekoru da tam 57 beyin yiyen kişiye ait.
Bonus: En uzun süre uykusuz kalma rekoru. Böyle bir rekoru artık Guinness Rekorlar Kitabı'nda yok! Böyle bir deneyim yalnızca bir şov olmanın ötesinde ciddi sağlık problemlerine de sebep oluyor.
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