Ev Temizliğinde En Çok Yapılan 11 Kritik Hata
Temizlik yapıyoruz yapmasına da, bazen “daha iyi” diye yaptığımız şeyler evdeki düzeni alt üst edebiliyor. Hatta bazı alışkanlıklarımız, evi temizlemekten çok daha fazla kirletiyor bile olabilir… Neyse ki geç değil, gel bakalım en sık yapılan 11 temizlik hatasına:
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1. Toz alırken kuru bez kullanmak.
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2. Temizlik ürünlerini kafaya göre karıştırmak.
3. Camları gazete kağıdıyla silmek.
4. Mutfak süngerini sonsuza kadar kullanmak.
5. Mobilyaları duvara yapıştırmak.
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6. Temizlik bezlerini her yerde aynı anda kullanmak.
7. Banyo perdesini kurutmadan kapatmak.
8. “Mis gibi koksun” diye fazla deterjan kullanmak.
9. Kapı kollarını temizlemeyi unutmak.
10. Perdeleri yılda bir kere bile yıkamamak.
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11. Çöp kovalarını temizlemeyi ihmal etmek.
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