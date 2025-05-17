Ev Temizliğinde En Çok Yapılan 11 Kritik Hata

Toz alırken kuru bezle şöyle bir silip geçmek… Kulağa pratik geliyor. Ama işin aslı hiç öyle değil. Kuru bezle yaptığın her hareket, tozları havalandırıyor. Yani sen mobilyanın üstünden aldığını sanıyorsun ama o tozlar havaya kalkıyor, biraz gezip sonra tekrar senin koltuğa, halıya, hatta nefes yoluna konuyor. Bir nevi tozlar evde serbest dolaşımda! Bunun yerine hafif nemli mikrofiber bezle silersen, toz gerçekten bezin üstüne yapışır ve yok olur gider.