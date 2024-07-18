Ev Temizliği Hakkında Bilmen Gereken 10 Gerçek
Ev Temizliği Hakkında Bilmen Gereken 10 Gerçek
Ev temizliğini daha etkili ve hızlı yapman için bilmen gerekenleri sıraladık. Bu bilgilerle temizlik işleri kolaylaşıyor. Bu bilgiler neler birlikte bakalım mı?
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1. Öncelikle düzenli temizlik yaparak daha az temizlik yapacağını söyleyelim...
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2. Kimyasallar yerine doğal temizlik malzemeleri kullanmak daha iyi.
3. Mikrofiber bezler, temizliği çok daha kolay hale getiriyor.
4. Temizlikten sonra evi havalandırma çok önemli!
5. Temizlik yaptıktan sonra temizlik malzemelerini temizliyor musun?
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