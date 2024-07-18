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Ev Temizliği Hakkında Bilmen Gereken 10 Gerçek

etiket Ev Temizliği Hakkında Bilmen Gereken 10 Gerçek

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 14:31

Ev temizliğini daha etkili ve hızlı yapman için bilmen gerekenleri sıraladık. Bu bilgilerle temizlik işleri kolaylaşıyor. Bu bilgiler neler birlikte bakalım mı?

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1. Öncelikle düzenli temizlik yaparak daha az temizlik yapacağını söyleyelim...

Ev temizliğini düzenli yapmak bazen zor gelse de düzenli temizlik yaptığında çok daha az zaman harcarsın. Çünkü uzun süre temizlik yapmadığında kirler birikiyor ve çıkması zorlaşıyor. Bu da çok daha fazla çaba ve zaman harcamana neden oluyor.

2. Kimyasallar yerine doğal temizlik malzemeleri kullanmak daha iyi.

Kimyasal temizlik malzemelerinin daha iyi olduğunu düşünüp doğal temizlik malzemelerinin etkili olmadığını mı düşünüyorsun? Eğer öyle düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü sirke, karbonat ve limon gibi malzemeler temizlikte çok kullanışlı. Kimyasal içermeyen doğal içerikli ürünlere temizlikte daha çok yer vermeye çalışman gerek.

3. Mikrofiber bezler, temizliği çok daha kolay hale getiriyor.

Toz alırken mikrofiber temizlik bezleri kullanırsan tozları çok daha kolay alırsın. Toz ve kirleri kolayca alan mikrofiber bezler yüzeylere zarar vermeden temizliyor. Bu yüzden toz alırken mikrofiber bezleri tercih ederek işini kolaylaştırabilirsin.

4. Temizlikten sonra evi havalandırma çok önemli!

Evi temizledikten sonra havalandırmıyorsan aslında çok yanlış yapıyorsun. Evini düzenli olarak havalandırıp içerideki hava kalitesini artırmalısın. Hem temizlik sonrası hem düzenli aralıklarla havalandırma yaparsan evin daha temiz olacaktır.

5. Temizlik yaptıktan sonra temizlik malzemelerini temizliyor musun?

Evde temizlik yaptığın malzemeleri temizlemiyorsan çok yanlış yapıyorsun. Mesela süpürge ile evi temizledikten sonra süpürgeyi de temizlemen gerekiyor. Çünkü süpürgeyi kullandıktan sonra kirleniyor ve temizlemedikçe bu kirler birikerek süpürgenin çalışmasını etkiliyor.

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6. Mutfak ve banyo en çok kirlenen yerlerden.

Her gün çok kere kullanılan mutfak ve banyo dolayısıyla çok sık kirleniyor. Bu yüzden banyo ve mutfağı düzenli temizlemek gerek. Mutfağın tezgahını, ocağını ve banyonun fayanslarını ve lavabosunu her gün temizlemelisin.

7. Toz almayı bilmiyorsan işin çok uzar.

Toz almanın da bir tekniği var ve bu tekniği bilmeden toz alırsan işin uzar ve yeterince güzel temizlemen mümkün olmaz. O yüzden doğru şekilde toz almak önemli. Tozu yukarıdan aşağıya doğru almak gerekiyor. Bu sayede tozları toplayıp tekrar yere düşmesini engellersin.

8. Evde halı ve kilim varsa bunların düzenli temizliği de şart!

Halılar ve kilimler çok sık kirleniyor. Bütün tozu üzerinde tutan halı ve kilimleri düzenli olarak süpürmen hatta yıkaman gerekiyor. Toz ve alerjenler halı ve kilimlerde birikebildiği için düzenli bir temizlik şart.

9. Dolapların içlerinin temizliğini de aksatmayın.

Dolap içleri zaman zaman kirleniyor ve dağılıyor. Bunun için düzenli temizlemek gerekiyor. Dolapları temizlemezseniz kir ve toz birikeceği için sonrasında temizlemek zorlaşıyor. O yüzden dolapların temizliğini belirli aralıklarla yapmalısın.

10. Bulaşık süngerlerinin ve bezlerin temizliği hep unutuluyor.

Her yeri temizlediğin bulaşık süngerleri ve bezleri hiç yıkamıyorsan çok yanlış yapıyorsun. Bu malzemeleri düzenli temizleyerek bakterilerin yayılmasını önleyebilirsin. En çok kirlenen bu temizlik ürünlerini sık sık değiştirmek de gerekiyor.

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