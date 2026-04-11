Haberler
Yaşam
Ev Sahiplerine "Geceleri Lavaboya Tuz Dökün" Tüyosu Geldi

Ev Sahiplerine "Geceleri Lavaboya Tuz Dökün" Tüyosu Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 17:11

Evlerde en sık yaşanan sorunlardan biri gider tıkanıklıkları. Mutfak lavaboları zamanla yavaş akmaya başlıyor. Biriken kalıntılar kötü kokuya da neden olabiliyor. Uzmanlar ise oldukça pratik yöntem öneriyor. Geceleri lavaboya tuz dökmenin giderleri temizlemeye yardımcı olabileceği söyleniyor.

Geceleri lavaboya tuz dökmenin nedeni sanıldığından daha basit

Geceleri lavaboya tuz dökmenin nedeni sanıldığından daha basit

Lavabo giderlerinde zamanla yemek kalıntıları, yağ ve farklı atıklar birikiyor. Özellikle mutfak lavabolarında bu durum daha sık yaşanıyor. Giderlerde oluşan kalıntılar suyun yavaş akmasına neden oluyor. Uzun süre temizlenmeyen borularda kötü kokular da ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre tuz, boru iç yüzeyinde biriken kalıntıların temizlenmesine yardımcı oluyor. Sıcak suyla birleştiğinde yağ ve atıkların çözülmesi kolaylaşıyor. Tuzun hafif aşındırıcı etkisi sayesinde boru yüzeyindeki birikintiler gevşiyor. Böylece giderlerin daha rahat çalışabileceği belirtiliyor.

Tuz yöntemi işe yaramazsa alternatif yöntem de öneriliyor

Tuz yöntemi işe yaramazsa alternatif yöntem de öneriliyor

Uzmanların önerisine göre önce lavaboda biriken suyun boşaltılması gerekiyor. Ardından yarım su bardağı kadar sofra tuzu giderden dökülüyor. Sonrasında sıcak su ekleniyor ve birkaç dakika bekleniyor. Bekleme süresinin ardından tekrar sıcak su dökülerek kalıntıların temizlenmesi sağlanıyor.

Eğer sonuç alınamazsa karbonat ve sirke karışımı alternatif olarak öneriliyor. Karbonat giderden döküldükten sonra eşit miktarda sirke ekleniyor. Karışım köpürmeye başlıyor ve boru içindeki kalıntıların çözülmesine yardımcı oluyor. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra sıcak su dökülerek işlem tamamlanıyor.

Pratik yöntem, evlerde sık yaşanan gider sorunlarına karşı kolay uygulanabilir çözüm olarak gündemde yer alıyor. Özellikle düzenli uygulama yapıldığında tıkanıklık oluşmasının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
