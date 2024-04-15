Ev Fiyatları Yükselince Kiracı Sayısı Arttı: Kredi Taksitleri Evin Gelirini Aşıyor
Ev Fiyatları Yükselince Kiracı Sayısı Arttı: Kredi Taksitleri Evin Gelirini Aşıyor
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TÜİK verilerine göre, kiracılıktaki artış dikkat çekti.
Orak, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER) raporuna göre, İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun kredisinin aylık taksitlerinin vatandaşının gelirinin yüzde 101'ine denk geldiğini söylerken, en düşük konut kredisi faiz oranının yüzde 2,94 seviyesinde olduğunu hatırlattı.
Bu oran, 3 milyon liralık bir evin 10 yıl vadeli kredisinde aylık 91 bin TL taksit ve toplamda bankaya 10 milyon 945 bin TL geri ödeme anlamına geliyor.
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