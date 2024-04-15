Ev Fiyatları Yükselince Kiracı Sayısı Arttı: Kredi Taksitleri Evin Gelirini Aşıyor

10 yıl önce yüzde 21,3 düzeyinde olan kiracıların oranı 2023 yılında yüzde 27,8 oldu. 10 yıl vadeli 3 milyon liralık bir evin kredisinin aylık taksiti 91 bin TL'ye ulaşırken, geri ödenen toplam tutar da 10 milyon 945 bin liraya ulaştı.

Ekonomim'in aktardığına göre ev sahipliğindeki düşüşün nedenlerini finansman yöntemlerine de bağlayan Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, 'Kirada yaşayan vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. 2013-2023 yılları arasındaki değişimi incelediğimizde yüzde 6 buçuk düzeyinde bir fark görüyoruz. Bir ülkenin gelişmişliği, vatandaşlarının refahı ile doğru orantılıdır' dedi.