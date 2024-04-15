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Ev Fiyatları Yükselince Kiracı Sayısı Arttı: Kredi Taksitleri Evin Gelirini Aşıyor

Ev Fiyatları Yükselince Kiracı Sayısı Arttı: Kredi Taksitleri Evin Gelirini Aşıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 18:09

2013 yılında yüzde 21,3 olan kiracı oranı, 2023 yılında yüzde 27,8 oldu. Hem ev fiyatlarındaki yükseliş hem de kredi faizlerindeki yükseliş av almayı hayal haline dönüştürdü.

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TÜİK verilerine göre, kiracılıktaki artış dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre, kiracılıktaki artış dikkat çekti.

10 yıl önce yüzde 21,3 düzeyinde olan kiracıların oranı 2023 yılında yüzde 27,8 oldu. 10 yıl vadeli 3 milyon liralık bir evin kredisinin aylık taksiti 91 bin TL'ye ulaşırken, geri ödenen toplam tutar da 10 milyon 945 bin liraya ulaştı. 

Ekonomim'in aktardığına göre ev sahipliğindeki düşüşün nedenlerini finansman yöntemlerine de bağlayan Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, 'Kirada yaşayan vatandaşlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. 2013-2023 yılları arasındaki değişimi incelediğimizde yüzde 6 buçuk düzeyinde bir fark görüyoruz. Bir ülkenin gelişmişliği, vatandaşlarının refahı ile doğru orantılıdır' dedi.

Orak, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER) raporuna göre, İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun kredisinin aylık taksitlerinin vatandaşının gelirinin yüzde 101'ine denk geldiğini söylerken, en düşük konut kredisi faiz oranının yüzde 2,94 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Orak, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER) raporuna göre, İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun kredisinin aylık taksitlerinin vatandaşının gelirinin yüzde 101'ine denk geldiğini söylerken, en düşük konut kredisi faiz oranının yüzde 2,94 seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Bu oran, 3 milyon liralık bir evin 10 yıl vadeli kredisinde aylık 91 bin TL taksit ve toplamda bankaya 10 milyon 945 bin TL geri ödeme anlamına geliyor.

Bu oran, 3 milyon liralık bir evin 10 yıl vadeli kredisinde aylık 91 bin TL taksit ve toplamda bankaya 10 milyon 945 bin TL geri ödeme anlamına geliyor.

Sistemin kredi notu düşük olanlara da ev sahibi olma hakkı tanıdığını belirten Orak, devlet katkısı sunulması halinde ev sahipliği oranının yükseleceğini de belirtti.

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