Ev Alamayan Lüks Ürün Alıyor: Tüketimde İthalat Rekoru Kırılıyor!

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Ekonomim yayınında, Forbes'un açıkladığı dünyanın en zengin kişilerinde ilk sırada yer alan LVMH'nin yöneticisi Bernard Arnault örneğinden yola çıkarak, dünyada artan gelir adaletsizliğine değindi.

'İnanılmaz yaygınlaşan bir yoksulluk var' diyen Ökten, Deloitte’un her sene yayınladığı lüks tüketim raporlarında da lüks tüketimin sürekli olarak arttığının görüldüğünü belirtti.