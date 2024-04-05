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Ev Alamayan Lüks Ürün Alıyor: Tüketimde İthalat Rekoru Kırılıyor!

Ev Alamayan Lüks Ürün Alıyor: Tüketimde İthalat Rekoru Kırılıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 19:03

Ekonomideki bozulma dengeleri de bozdu. Yoksullaşmanın yanında, tasarruf yerine lüks tüketim artarken, tüketimde de ithal mallara yönelenler rekor kırdı.

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"İnanılmaz yaygınlaşan bir yoksulluk var"

"İnanılmaz yaygınlaşan bir yoksulluk var"

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Ekonomim yayınında, Forbes'un açıkladığı dünyanın en zengin kişilerinde ilk sırada yer alan LVMH'nin yöneticisi Bernard Arnault örneğinden yola çıkarak, dünyada artan gelir adaletsizliğine değindi. 

'İnanılmaz yaygınlaşan bir yoksulluk var' diyen Ökten, Deloitte’un her sene yayınladığı lüks tüketim raporlarında da lüks tüketimin sürekli olarak arttığının görüldüğünü belirtti.

Hem yoksullaşma hem de lüks tüketim neden bu kadar yüksek?

Hem yoksullaşma hem de lüks tüketim neden bu kadar yüksek?

Türkiye’de yoksullaşmanın yanında 'Bütün kafeler, restoranlar dolu. Trafik sıkışık' söylemlerinden yola çıkan Ökten, bu durumun daha derin bir yoksullaşma gösterdiğini iletti. 

Ev alamayanların tasarruftan da vazgeçerek lüks yaşama yöneldiğini iletti. Veblen etkisine değinen Ökten, 'İnsanlar üst sınıfı taklit etmeye, zenginmiş gibi davranmaya başlıyor' dedi.

İthalat verileri de üretimin daralıp, tüketimin arttığına işaret ediyor.

İthalat verileri de üretimin daralıp, tüketimin arttığına işaret ediyor.

Dış ticaret verilerinde de 2021'den bu yana toplam ithalatta tüketim mallarının payının sürekli artması ilgi çekiyor.

Üretim için yapılan ara malı ve hammadde ithalatı yüzde 9,3 oranında azalırken, tüketim malı ithalatının yüzde 19,3 arttığı görüldü.

Üretim için yapılan ara malı ve hammadde ithalatı yüzde 9,3 oranında azalırken, tüketim malı ithalatının yüzde 19,3 arttığı görüldü.
www.bloomberght.com

Kaynak: BloombergHT

"Bu inanılmaz bir rakam, arz yönlü başlayan enflasyonun gelir dağılımının bozulmasıyla yüksek gelir grupların (enflasyon beklentisi + yüksek gelirli olmak) talebi ile sürdürüldüğünü gösteren diğer bir gösterge. Talebi ayrıştırmadan enflasyon politikası yoksul gruplara çok zarar verir."

"Bu inanılmaz bir rakam, arz yönlü başlayan enflasyonun gelir dağılımının bozulmasıyla yüksek gelir grupların (enflasyon beklentisi + yüksek gelirli olmak) talebi ile sürdürüldüğünü gösteren diğer bir gösterge. Talebi ayrıştırmadan enflasyon politikası yoksul gruplara çok zarar verir."
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Hocam, benim gördüklerim şu. milletin cidden parası yok ama herşeyin en iyisine de sahip olmak istiyor. 500 e pantolon alacağına borca girip 2 binlik alıyor ... Devamını Gör

yiğit doğan

Diğer bir formu ayranı yok içmeye atla gider s.çmaya. Millet de biliyor birikim yaparak ev almak imkansız artık en azından kaliteli yaşayım diyor. Bence hakl... Devamını Gör