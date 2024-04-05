Ev Alamayan Lüks Ürün Alıyor: Tüketimde İthalat Rekoru Kırılıyor!
Ev Alamayan Lüks Ürün Alıyor: Tüketimde İthalat Rekoru Kırılıyor!
Ekonomideki bozulma dengeleri de bozdu. Yoksullaşmanın yanında, tasarruf yerine lüks tüketim artarken, tüketimde de ithal mallara yönelenler rekor kırdı.
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"İnanılmaz yaygınlaşan bir yoksulluk var"
Hem yoksullaşma hem de lüks tüketim neden bu kadar yüksek?
İthalat verileri de üretimin daralıp, tüketimin arttığına işaret ediyor.
Üretim için yapılan ara malı ve hammadde ithalatı yüzde 9,3 oranında azalırken, tüketim malı ithalatının yüzde 19,3 arttığı görüldü.
"Bu inanılmaz bir rakam, arz yönlü başlayan enflasyonun gelir dağılımının bozulmasıyla yüksek gelir grupların (enflasyon beklentisi + yüksek gelirli olmak) talebi ile sürdürüldüğünü gösteren diğer bir gösterge. Talebi ayrıştırmadan enflasyon politikası yoksul gruplara çok zarar verir."
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