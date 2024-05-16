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Eurovision Şarkıcılarını Avrupa Yemekleriyle Eşleştirerek Görsel Şölen Yaratan Kişi

Eurovision Şarkıcılarını Avrupa Yemekleriyle Eşleştirerek Görsel Şölen Yaratan Kişi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 17:33

Eurovision 2024, iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Bu sene kaos dolu anlarla milyonlarca kişi Eurovision'u yakından takip etti. Kimi zaman tepki çeken kimi zaman izleyenleri eğlendirmeyi başaran yarışmacılar, bu kez bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yemeklere benzetildi!

Ortaya resmen bir görsel şölen çıktı.

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Eurovision 2024, kimi anlarıyla kaosa kimi anlarıyla eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Eurovision 2024, kimi anlarıyla kaosa kimi anlarıyla eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Sertab Erener'in sahne aldığı Eurovision, Türk izleyenler için duygusal bir şölen yarattı. Fakat İsrail'in katıldığı ve hatta finale kaldığı yarışma, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. 

İyisiyle kötüsüyle geride kalan Eurovision'da birbirinden renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Eurovision yarışmacılarını Avrupa yemekleriyle eşleştirince ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı!

Bir sosyal medya kullanıcısı, Eurovision yarışmacılarını Avrupa yemekleriyle eşleştirince ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı!
twitter.com

Angelina mango tam bir makarna salatası gibi değil mi?

Angelina mango tam bir makarna salatası gibi değil mi?

Nutsa, domates biber patlıcan üçlüsü.

Nutsa, domates biber patlıcan üçlüsü.

Windows95man şöyle lezzetli bir cacığa benziyor.

Windows95man şöyle lezzetli bir cacığa benziyor.
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Nemo da bir Borş çorbasına benziyor. Rengini kırmızı pancardan alan bir Ukrayna çorbası!

Nemo da bir Borş çorbasına benziyor. Rengini kırmızı pancardan alan bir Ukrayna çorbası!

Mustii de bir çeşit makarnaya benziyor!

Mustii de bir çeşit makarnaya benziyor!

Bambie Thug sosis olarak karşımıza çıkıyor.

Bambie Thug sosis olarak karşımıza çıkıyor.

Olly Alexander tam bir biber dolması olmamış mı?

Olly Alexander tam bir biber dolması olmamış mı?

Dons mu diyelim yoksa gerçek ismini açıklamak ister misin, yaban mersini?

Dons mu diyelim yoksa gerçek ismini açıklamak ister misin, yaban mersini?
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Megara ise soğuk bir pancar çorbasına (chlodnik) benziyor!

Megara ise soğuk bir pancar çorbasına (chlodnik) benziyor!

Buyurunuz Sertab Erener'i de biz yorumladık! 😂

Buyurunuz Sertab Erener'i de biz yorumladık! 😂

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