Eurovision Şarkıcılarını Avrupa Yemekleriyle Eşleştirerek Görsel Şölen Yaratan Kişi
Eurovision Şarkıcılarını Avrupa Yemekleriyle Eşleştirerek Görsel Şölen Yaratan Kişi
Eurovision 2024, iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Bu sene kaos dolu anlarla milyonlarca kişi Eurovision'u yakından takip etti. Kimi zaman tepki çeken kimi zaman izleyenleri eğlendirmeyi başaran yarışmacılar, bu kez bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yemeklere benzetildi!
Ortaya resmen bir görsel şölen çıktı.
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Eurovision 2024, kimi anlarıyla kaosa kimi anlarıyla eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Eurovision yarışmacılarını Avrupa yemekleriyle eşleştirince ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı!
Angelina mango tam bir makarna salatası gibi değil mi?
Nutsa, domates biber patlıcan üçlüsü.
Windows95man şöyle lezzetli bir cacığa benziyor.
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Nemo da bir Borş çorbasına benziyor. Rengini kırmızı pancardan alan bir Ukrayna çorbası!
Mustii de bir çeşit makarnaya benziyor!
Bambie Thug sosis olarak karşımıza çıkıyor.
Olly Alexander tam bir biber dolması olmamış mı?
Dons mu diyelim yoksa gerçek ismini açıklamak ister misin, yaban mersini?
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Megara ise soğuk bir pancar çorbasına (chlodnik) benziyor!
Buyurunuz Sertab Erener'i de biz yorumladık! 😂
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