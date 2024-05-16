Eurovision Şarkıcılarını Avrupa Yemekleriyle Eşleştirerek Görsel Şölen Yaratan Kişi

Eurovision 2024, iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Bu sene kaos dolu anlarla milyonlarca kişi Eurovision'u yakından takip etti. Kimi zaman tepki çeken kimi zaman izleyenleri eğlendirmeyi başaran yarışmacılar, bu kez bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yemeklere benzetildi!

Ortaya resmen bir görsel şölen çıktı.