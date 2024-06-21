Euro 2024’ün En Pahalı Takımları
Euro 2024’ün En Pahalı Takımları
Euro 2024 başladığından beri her şeyi konuşuluyor. Peki futbol oynayışlarına hayran kaldığımız Euro 2024 takımlarının kadro değeri ne kadar merak ediyor musunuz?
Sizler için EURO 2024'ün en pahalı takımlarını derledik.
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İngiltere
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Fransa
Portekiz
Almanya
İspanya
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Hollanda
İtalya
Belçika
Danimarka
Ukrayna
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