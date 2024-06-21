Euro 2024’ün En Pahalı Takımları

Portekiz de en pahalı takımlardan biri. İngiltere ve Fransa'yı takip eden Portekiz futbol takımının değeri ise 929.7 milyon €. Ronaldo'nun oynadığı Portekiz takımı güçlü bir kadroya sahip. Ronaldo'nun yanında takımın değerini artıran Ruben Dias, Joao Neves gibi önemli oyuncular da var.