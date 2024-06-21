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Euro 2024’ün En Pahalı Takımları

etiket Euro 2024’ün En Pahalı Takımları

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 15:01

Euro 2024 başladığından beri her şeyi konuşuluyor. Peki futbol oynayışlarına hayran kaldığımız Euro 2024 takımlarının kadro değeri ne kadar merak ediyor musunuz?

Sizler için EURO 2024'ün en pahalı takımlarını derledik.

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İngiltere

İngiltere

Euro 2024'te yer alan takımlardan olan İngiltere, takımlar arasında en pahalı olanı. 1.253 milyar € değeriyle en pahalı takım olan İngiltere, bu değerini oyuncuların değerlerinden alıyor. Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka gibi önemli isimler kadrosunda bulunuyor.

Fransa

Fransa

İngiltere'yi değer olarak Fransa takip ediyor. Euro 2024'ün favori takımlarından biri olan Fransa'nın değeri ise 1.069 milyar €. Herkesin yakından tanıdığı Kylian Mbappe başta olmak üzere kadrosu oldukça değerli Fransa'nın başarıları da değerini artırıyor.

Portekiz

Portekiz

Portekiz de en pahalı takımlardan biri. İngiltere ve Fransa'yı takip eden Portekiz futbol takımının değeri ise 929.7 milyon €. Ronaldo'nun oynadığı Portekiz takımı güçlü bir kadroya sahip. Ronaldo'nun yanında takımın değerini artıran Ruben Dias, Joao Neves gibi önemli oyuncular da var.

Almanya

Almanya

Almanya, Euro 2024 takımları arasında pahalılardan biri. Yaklaşık 802.3 milyon € değeri olan Almanya takımı değerini kadrosundaki oyunculardan ve genel başarısından alıyor. Almanya takımının en değerli oyuncuları arasında değeri 100 milyon € üzerinde olan Jamal Musiala ve Florian Wirtz bulunuyor.

İspanya

İspanya

Euro 2024'teki en pahalı takımlardan biri de İspanya. 738.1 milyon € değerindeki takımın kadrosuna bakınca buna şaşırmamak lazım tabii. Rodri ve diğer üst düzey oyuncularla güçlü bir kadroya sahip İspanya'nın başarıları da değerini artırıyor.

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Hollanda

Hollanda

Hollanda, Euro 2024'ün pahalı takımlarından biri. Bu değeri nereden alıyor diye merak ediyorsanız cevap yetenekli oyuncuları. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong ve Virgil van Dijk gibi oyuncularla Hollanda'nın değeri 574.5 milyon €.

İtalya

İtalya

İtalya da en değerli takımlardan. İtalya'nın değeri 569.4 milyon €. Takımın güçlü kadrosu değerini belirleyen en önemli etmen. Federico Chiesa, Nicolo Barella ve Gianluigi Donnarumma gibi oyuncular takıma çok değer katıyor. Bunun yanında başarıları da İtalya takımının değerini artırıyor.

Belçika

Belçika

Birçok yıldız oyuncuyu bünyesinde barındıran Belçika'nın değeri 543.53 milyon €. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois ve Youri Tielemans gibi oyunculara kadrosunda yer veren Belçika'nın genç yetenekleri de değerine değer katıyor.

Danimarka

Danimarka

Danimarka takımının değeri 375.58 milyon €. Danimarka'yı bu kadar değerli yapan elbette öncelikle oyuncuları. Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg ve Andreas Christensen gibi Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan oyuncular Danimarka'nın değerini artırıyor. Bunun yanında genç yetenekleriyle de Danimarka öne çıkıyor.

Ukrayna

Ukrayna

Euro 2024'ün en pahalı takımlarından biri de Ukrayna. Değeri 320.3 milyon € olan takım, oyuncuları ve başarılarıyla bu değere sahip. Mykhaylo Mudryk ve Oleksandr Zinchenko gibi piyasa değeri yüksek oyuncuların yanında genç yeteneklere de takımda yer veriliyor.

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Türkiye

Türkiye

Son olarak Türkiye'ye de bakalım. Türkiye'nin değeri 244.1 milyon €. Euro 2024'ün değerli takımlarından görülen Türkiye bu değerini takımdaki oyunculardan alıyor. Hem oyuncular hem de başarılar birleşince Türkiye de en pahalı takımlar listesine giriyor.

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