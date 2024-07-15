EURO 2024'te Tüm Maçlarını Kazanarak Şampiyon Olan İspanya'ya Gelen Tepkiler

Avrupa futbolunun ülkeler düzeyindeki en büyük turnuvası Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın oldu. Grupta puan kaybı yaşamadan adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Fransa'yı, finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyonluğa ulaştı.