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EURO 2024'te Tüm Maçlarını Kazanarak Şampiyon Olan İspanya'ya Gelen Tepkiler

EURO 2024'te Tüm Maçlarını Kazanarak Şampiyon Olan İspanya'ya Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 08:43

Avrupa futbolunun ülkeler düzeyindeki en büyük turnuvası Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın oldu. Grupta puan kaybı yaşamadan adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Fransa'yı, finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyonluğa ulaştı.

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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali’nde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali’nde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede rakibini 2-1'le geçen İspanya, turnuva tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu ilan etti.

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede rakibini 2-1'le geçen İspanya, turnuva tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu ilan etti.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede goller ikinci yarıda geldi. 47'de Yamal'ın asistinde Williams, İspanya'yı öne geçirdi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede goller ikinci yarıda geldi. 47'de Yamal'ın asistinde Williams, İspanya'yı öne geçirdi.

83. dakikada Palmer, ceza sahası dışında yaptığı vuruşla skoru eşitledi.

83. dakikada Palmer, ceza sahası dışında yaptığı vuruşla skoru eşitledi.

86'da Oyarzabal, Cucurella'nın ortasında golü buldu ve İspanya'ya kupayı getirdi.

86'da Oyarzabal, Cucurella'nın ortasında golü buldu ve İspanya'ya kupayı getirdi.
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Turnuva genelinde oynanan oyun da futbolseverlerden alkış aldı.

Turnuva genelinde oynanan oyun da futbolseverlerden alkış aldı.

İspanya'nın şampiyonluğuna gelen yorumlar 👇

İspanya'nın şampiyonluğuna gelen yorumlar 👇
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