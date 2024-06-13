Euro 2024 Gruplar Aşamasında Kaçırmamanız Gereken 12 Çekişmeli Maç

Portekiz-Türkiye milli maçı ise 22 Haziran'da saat akşam 7'de oynanacak. Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın başarısını izlemek ve heyecanlarına ortak olmak için kaçırmamamız gereken maçlardan biri de kesinlikle bu!