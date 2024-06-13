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Euro 2024 Gruplar Aşamasında Kaçırmamanız Gereken 12 Çekişmeli Maç

Euro 2024 Gruplar Aşamasında Kaçırmamanız Gereken 12 Çekişmeli Maç

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 15:04

Euro 2024 heyecanı başladı! Peki Euro 2024'te kaçırmamanız gereken o efsanevi ve çekişmeli maçları belirlediniz mi? Cevabınız hayırsa birlikte bakalım!

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1. 15 Haziran: Hırvatistan - İspanya

1. 15 Haziran: Hırvatistan - İspanya

15 Haziran'da akşam 7'de karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan milli takımı ile İspanya milli takımının arasındaki maç sabırsızlıkla beklenenler arasında. B Grubu'nun ilk maçı olduğu için de önemli.

2. 17 Haziran: Avusturya - Fransa

2. 17 Haziran: Avusturya - Fransa

17 Haziran Pazartesi günü Türkiye saati ile akşam 10'da oynanacak maçta Avusturya milli takımı ile Fransa milli takımı karşı karşıya gelecek. Güçlü kadroları ile D Grubu'nun bu maçı heyecanla bekleniyor.

3. 18 Haziran: Türkiye – Gürcistan

3. 18 Haziran: Türkiye – Gürcistan

18 Haziran saat akşam 7'de komşu ülkemiz Gürcistan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Türkiye milli takımının başarısını izlemek ve bu çekişmeli maçın heyecanını yaşamak için kaçırmamamız gerekenler arasında yer alıyor, takvimlerinize eklemeyi unutmayın!

4. 19 Haziran: Almanya - Macaristan

4. 19 Haziran: Almanya - Macaristan

Almanya milli takımı ile Macaristan milli takımın karşı karşıya geleceği maç 19 Haziran'da Türkiye saati ile akşam 7'de oynanacak.

5. 20 Haziran: İngiltere - Danimarka

5. 20 Haziran: İngiltere - Danimarka

20 Haziran'da Türkiye saati ile akşam 7'de oynanacak karşılaşmada İngiltere milli takımının Danimarka karşısındaki performansı da oldukça heyecan verici olacak.

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6. 20 Haziran: İspanya - İtalya

6. 20 Haziran: İspanya - İtalya

20 Haziran'da İspanya milli takımı ile İtalya milli takımı karşı karşıya gelecek. İspanya milli takımının güçlü kadrosu karşısında İtalya'nın performansı merakla bekleniyor.

7. 21 Haziran: Fransa - Hollanda

7. 21 Haziran: Fransa - Hollanda

21 Haziran akşam 7'de Kylian Mbappé ve Karim Benzema'nın Fransa'sına karşı Hollanda milli takımı yer alacak. Euro 2024'ün heyecan verici maçlarından biri olması bekleniyor.

8. 22 Haziran: Türkiye - Portekiz

8. 22 Haziran: Türkiye - Portekiz

Portekiz-Türkiye milli maçı ise 22 Haziran'da saat akşam 7'de oynanacak. Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın başarısını izlemek ve heyecanlarına ortak olmak için kaçırmamamız gereken maçlardan biri de kesinlikle bu!

9. 23 Haziran: İsviçre - Almanya

9. 23 Haziran: İsviçre - Almanya

Her iki ülkenin de güçlü kadroları 23 Haziran'da Türkiye saati ile akşam 10'da karşı karşıya gelecek. 3.haftanın en merak edilen maçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor!

10. 24 Haziran: Hırvatistan - İtalya

10. 24 Haziran: Hırvatistan - İtalya

İtalya milli takımı ile Hırvatistan milli takımı 24 Haziran'da akşam saat 10'da karşı karşıya gelecek. Euro 2024'ün güçlü takımlarından ikisinin maç heyecanı sabırsızlıkla bekleniyor!

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11. 25 Haziran: Hollanda - Avusturya

11. 25 Haziran: Hollanda - Avusturya

25 Haziran'da saat akşam 7'de düzenlenecek maçta son yıllarda yükselişe geçen Hollanda ile Avusturya milli takımının karşılaşması büyük bir heyecana ev sahipliği yapacak.

12. 26 Haziran: Türkiye - Çek Cumhuriyeti

12. 26 Haziran: Türkiye - Çek Cumhuriyeti

26 Haziran'da Hamburg'da Türkiye saati ile akşam 10'da oynanacak Türkiye - Çek Cumhuriyeti milli maçını da listenize eklemeyi unutmayın!

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