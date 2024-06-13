Euro 2024 Gruplar Aşamasında Kaçırmamanız Gereken 12 Çekişmeli Maç
Euro 2024 Gruplar Aşamasında Kaçırmamanız Gereken 12 Çekişmeli Maç
Euro 2024 heyecanı başladı! Peki Euro 2024'te kaçırmamanız gereken o efsanevi ve çekişmeli maçları belirlediniz mi? Cevabınız hayırsa birlikte bakalım!
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1. 15 Haziran: Hırvatistan - İspanya
2. 17 Haziran: Avusturya - Fransa
3. 18 Haziran: Türkiye – Gürcistan
4. 19 Haziran: Almanya - Macaristan
5. 20 Haziran: İngiltere - Danimarka
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6. 20 Haziran: İspanya - İtalya
7. 21 Haziran: Fransa - Hollanda
8. 22 Haziran: Türkiye - Portekiz
9. 23 Haziran: İsviçre - Almanya
10. 24 Haziran: Hırvatistan - İtalya
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11. 25 Haziran: Hollanda - Avusturya
12. 26 Haziran: Türkiye - Çek Cumhuriyeti
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