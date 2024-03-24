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Euphoria'nın Yeni Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu! Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

Euphoria'nın Yeni Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu! Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri

dizi Netflix film
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
24.03.2024 - 11:16

Sevgili okurlarımız, sinema ve dizi evreninin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta gösterime girecek filmler ve yeni sezon dizilerle ilgili en son bilgileri sizin için topladık. Haftanın öne çıkan dizi ve film haberlerini birlikte inceleyelim 🎬

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1. Yeni Wizards of Waverly Place dizisinden Selena Gomez ve David Henrie’ye ilk bakış.

1. Yeni Wizards of Waverly Place dizisinden Selena Gomez ve David Henrie’ye ilk bakış.

2. Başrolünde Elisabeth Moss'un yer aldığı, İstanbul'dan Paris ve Londra'ya uzanan bir kovalamaca oyununu konu alan The Veil'den ilk afiş yayımlandı.

2. Başrolünde Elisabeth Moss'un yer aldığı, İstanbul'dan Paris ve Londra'ya uzanan bir kovalamaca oyununu konu alan The Veil'den ilk afiş yayımlandı.

3. Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı yeni Netflix dizisi Eric'ten yeni görseller yayımlandı.

3. Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı yeni Netflix dizisi Eric'ten yeni görseller yayımlandı.

4. Doctor Who'nun yeni sezon fragmanında David Tennant'ın Doctor'unun hologram görüntüsüne yer verildi.

4. Doctor Who'nun yeni sezon fragmanında David Tennant'ın Doctor'unun hologram görüntüsüne yer verildi.

5. Cillian Murphy, Peaky Blinders filminde serideki rolünü yineleyecek.

5. Cillian Murphy, Peaky Blinders filminde serideki rolünü yineleyecek.
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6. Euphoria'nın 3. sezon çekimleri 2 ay içinde başlayacak.

6. Euphoria'nın 3. sezon çekimleri 2 ay içinde başlayacak.

7. Sydney Sweeney, Madame Web'de kariyer hamlesi olarak yer aldığını söyledi.

7. Sydney Sweeney, Madame Web'de kariyer hamlesi olarak yer aldığını söyledi.

8. Furiosa : A Mad Max Saga'dan yeni bir fragman yayınlandı.

9. Alien: Romulus'tan ilk fragman yayınlandı.

10. House of the Dragon’un 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı.

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11. Mat Reeves'in The Batman evreninde geçen, başrollerini Colin Farrell ve Cristin Milioti'nin paylaştığı The Penguen dizisinden ilk tanıtım yayımlandı.

12. Başrollerini Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın paylaştığı The Fall Guy filminden yeni bir fragman yayımlandı.

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