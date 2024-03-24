Euphoria'nın Yeni Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu! Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
Euphoria'nın Yeni Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu! Haftanın Öne Çıkan Dizi ve Film Gelişmeleri
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1. Yeni Wizards of Waverly Place dizisinden Selena Gomez ve David Henrie’ye ilk bakış.
2. Başrolünde Elisabeth Moss'un yer aldığı, İstanbul'dan Paris ve Londra'ya uzanan bir kovalamaca oyununu konu alan The Veil'den ilk afiş yayımlandı.
3. Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı yeni Netflix dizisi Eric'ten yeni görseller yayımlandı.
4. Doctor Who'nun yeni sezon fragmanında David Tennant'ın Doctor'unun hologram görüntüsüne yer verildi.
5. Cillian Murphy, Peaky Blinders filminde serideki rolünü yineleyecek.
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6. Euphoria'nın 3. sezon çekimleri 2 ay içinde başlayacak.
7. Sydney Sweeney, Madame Web'de kariyer hamlesi olarak yer aldığını söyledi.
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