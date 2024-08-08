Etik Bir Sosyal Medya Etkileyicisi Nasıl Olunur?

Aslında bakarsanız bütün bunlar yani her iki yazıda da bahsi geçen konuların hepsi dürüstlük, güven, adalet, eşitlik, sorumluluk, ahlak vb. kavramları öne çıkaran konular. Bu sebeple de hiçbirinde korkulacak bir şey olmadığını düşünebiliriz. Bizler kendi kendimize bu evrensel değerleri gözetemiyor, var edemiyor ya da işletemiyorsak, büyük otoritenin bize bunu zorla yaptırması kaçınılmaz. Nitekim hayat da böyledir, öyle değil mi?

Belki de burada açıklığa kavuşturulması gereken sorular şunlar olabilir:

1. Kimler SME olarak kabul edilecek, kimler edilmeyecek? Sıradan faniler de okudukları kitapları, kullandıkları bir ürünü ya da gittikleri bir restoranı paylaşamayacak mı?

2. SME olmayan kişilerin, satışına aracılık ettikleri ürünü kişisel hesaplarında tanıtmaları da bu kapsama girecek mi?

3. Bir SME artık attığı her adıma dikkat etmek zorunda mı olacak?

4. Örtülü reklam kavramı neleri kapsıyor ve kapsamıyor?

5. İnsan iradesi, “tüketici” tanımı içine alındığında aslında ona bir kısıtlama, erişim engeli mi getirilmiş olunuyor?

6. SME için kişisel deneyimlerini ve bağımsız incelemelerini paylaşmanın önü kapandı mı?

7. SME’nin bir ürün ya da hizmet için yaptığı negatif yorumlar da incelemeye tabi mi?

Kabul etmeliyiz ki devlet hak ve sorumluluklar konusunda aynı şekilde şeffaf olmalı. Belirsizlikler üzerine konulan kurallar, içinde açıkların olduğu yasaklar ve cezalar insanları gafil avlamak olacaktır. SME ya da sıradan fani, vatandaşından beklediği sorumluluğu devlet de vatandaşlarına karşı duymalı ve yoruma açık yasaklar yerine net, berrak ve ayırt edilebilir tanımlar üzerinden ilerlemeli.

Bakalım gelecek günler, başka nelere gebe…*

Serinin bir sonraki yazısında Av. Derya Güler ile bir röportaj yaptım. Muğlak kalan birçok konuyu kendisine sordum. Röportajı “Kim Influencer Kim Değil?” başlıklı bir sonraki yazıda okuyabilirsiniz.

*Bu yazıyı yazdığımda Instagram erişime kapanmamıştı, meğer gelecek günler erişim yasağına gebeymiş!

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