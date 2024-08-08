Etik Bir Sosyal Medya Etkileyicisi Nasıl Olunur?

Reklamların Belirtilmesi: YouTube ve Instagram TV gibi platformlarda, videolarda ve canlı yayınlarda reklam içerikleri belirtilmelidir.
Açıklama Zorunluluğu: Reklamlar için yazılı ve sözlü olarak şu ifadelerden biri kullanılmalıdır:
• “Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir.”
• “Bu video, [reklam veren] ile ücretli iş birliğini içermektedir.”
• “[Reklam veren]’in destekleri ile.”
• “Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım.”
• “Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler.”
Fotoğraf ve mesaj paylaşım mecralarında yapılan reklamlar (Madde 8)
Reklamların Belirtilmesi: Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlarda fotoğraf veya mesajlarla yapılan reklamlarda belirtilmelidir.
Etiket Kullanımı: Aşağıdaki etiketlerden biri kullanılmalıdır:
• #Reklam
• #Reklam/Tanıtım
• #Sponsor
• #İşbirliği
• #Ortaklık
• “@[Reklam veren] ile işbirliği”
• “@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”
• “@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”
Podcast mecrasında yapılan reklamlar (Madde 9)
Reklamların Belirtilmesi: Podcast yayınlarının başında, ortasında ve sonunda reklam içerikleri belirtilmelidir.
Açıklama Zorunluluğu: Aşağıdaki açıklamalardan biri kullanılmalıdır:
• “Bu podcast, [reklam veren] hakkında reklam içerir.”
• “Bu podcast, [reklam veren] ile ücretli bir iş birliğinden oluşmaktadır.”
• “[Reklam veren]’in destekleri ile.”
• “Ürünleri (podcastimde bahsettiğim) [reklam verenden] hediye olarak aldım.”
Kısa süreli içeriklerde yapılan reklamlar (madde 10)
Reklamların Belirtilmesi: Snapchat ve Instagram hikâyeleri gibi kısa süreli içeriklerde belirtilmelidir.
Etiket Kullanımı: Aşağıdaki etiketlerden biri kullanılmalıdır:
• #Reklam
• #Reklam/Tanıtım
• #Sponsor
• #İşbirliği
• #Ortaklık
• “@[Reklam veren] ile işbirliği”
• “@[Reklam veren] tarafından sağlandı.”
• “@[Reklam veren] tarafından hediye olarak alındı.”