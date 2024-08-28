Eski Sevgililerinin Seni Unutamamasını Sağlayan Özelliğin Hangisi?
Eski Sevgililerinin Seni Unutamamasını Sağlayan Özelliğin Hangisi?
Eski sevgililerinin seni unutamamasını sağlayan, durup durup akıllarına getiren özelliğin hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Cinsiyetinle başlayalım...
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2. Genelde ilişkilerin ne kadar sürüyor?
3. Çok sevdiğin bir arkadaşın sana bir sır verdi ve kimseye söylememen için tembihledi. Bu sır başkalarının hayatını şekillendirebilecek kadar önemli, ne yapardın?
4. Karşı cinste en nefret ettiğin özellik hangisi?
5. Sence sevmek mi, sevilmek mi?
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