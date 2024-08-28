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Eski Sevgililerinin Seni Unutamamasını Sağlayan Özelliğin Hangisi?

etiket Eski Sevgililerinin Seni Unutamamasını Sağlayan Özelliğin Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 22:01

Eski sevgililerinin seni unutamamasını sağlayan, durup durup akıllarına getiren özelliğin hangisi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Cinsiyetinle başlayalım...

2. Genelde ilişkilerin ne kadar sürüyor?

3. Çok sevdiğin bir arkadaşın sana bir sır verdi ve kimseye söylememen için tembihledi. Bu sır başkalarının hayatını şekillendirebilecek kadar önemli, ne yapardın?

4. Karşı cinste en nefret ettiğin özellik hangisi?

5. Sence sevmek mi, sevilmek mi?

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6. Sevgilinin bulunmandan hoşlanmadığı bir yere gittin. Tam o sırada sevgilin aradı, ne yaparsın?

7. Aldatmak hakkında ne düşünüyorsun?

8. Sence eski sevgiliyle tekrar olur mu peki?

9. Bir motto seçmeni istesek hangisini seçerdin?

Eşi benzeri olmayan sadakatin!

Eski sevgililerinin sana dönmesinin en büyük sebebi sadakatin! Birini sevdiğinde neredeyse tüm hayatını ona adıyor, onun dışında kimseyi görmüyorsun. İlişkide olumsuz durumlar yaşasan da, ilişkini kurtarmak için elinden geleni yapıyorsun. Sevdiğin kişileri hayatından çıkarmak seni fazlasıyla zorluyor, bunu hissettirdiğin kişiler de senden vazgeçemiyor. Bu yönün, romantik bir ilişki yaşadığın insanları da fazlasıyla etkiliyor. İlişkini bitirdiğin kişiler seni düşündüklerinde ilk sadakatin akla geliyor, sendeki sadakati kimde arasalar bulamıyorlar!

Dostluğun ve sırdaşlığın!

Eski sevgililerini sana döndüren en büyük sebep dostluğun ve sırdaşlığın! Sen öyle iyi bir dinleyicisin ki, insanlar sana dertlerini anlattıklarında içleri ferahlıyor resmen. Dinliyor, anlıyor ve verebileceğin en iyi tavsiyeleri veriyorsun. Mükemmel bir sevgili olmanın yanında, mükemmel bir dost da olabiliyorsun. Sevgilinin aynı zamanda en yakın arkadaşın da olabilmesi önemlidir derler. Sevgililerin senin bu yönünü çok seviyor, yollarınız ayrıldığında bile herkeste seni arıyorlar. Senin gibi hem sırdaş, hem sevgili, hem de mükemmel bir arkadaş olabilecek birini bulmak çok zor!

Saflığın ve temizliğin!

Eski sevgililerini sana döndüren sebep saf ve temiz oluşun! Sen, insanları bu dünyada hala güzel şeylerin kaldığına inandıracak kadar iyisin. Herkese o kadar iyi niyetle yaklaşıyorsun ki, çevrendeki herkes sana hayran kalıyor. Hiç kimse hakkında kötü düşünmüyor, kötü yorum yapamıyorsun. Bu özelliğin ilişki yaşadığın insanlarda iz bırakıyor. Senden ayrılıp başkalarına gittiklerinde karşılaştıkları kötülükler onları şaşırtıyor ve sana geri dönmek istiyorlar. Herkeste senin iyiliğini bulmaya çalışıyorlar ama bu imkansıza yakın!

Düşünceliliğin!

Eski sevgililerinden gelen özledim mesajının en büyük sebebi düşünceliliğin! Sevdiğinde o kadar güzel seviyorsun ki, sevdiğin kişinin hayatındaki her ince ayrıntıyı biliyorsun. Karşındaki kişinin nelerden hoşlanıp hoşlanmayacağını anlayıp ona göre davranıyorsun. Değer verdiğin insanın hoşuna gideceğini düşündüğün şeyleri hemen satın alıyor, sen seversin diye düşündüm cümlesini sık sık kuruyorsun. Öyle güzel seviyorsun ki, seninle bir kere birlikte olan senden vazgeçemiyor!

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