Eski Sevgililerinin Seni Unutamamasını Sağlayan Özelliğin Hangisi?

Eski sevgililerini sana döndüren en büyük sebep dostluğun ve sırdaşlığın! Sen öyle iyi bir dinleyicisin ki, insanlar sana dertlerini anlattıklarında içleri ferahlıyor resmen. Dinliyor, anlıyor ve verebileceğin en iyi tavsiyeleri veriyorsun. Mükemmel bir sevgili olmanın yanında, mükemmel bir dost da olabiliyorsun. Sevgilinin aynı zamanda en yakın arkadaşın da olabilmesi önemlidir derler. Sevgililerin senin bu yönünü çok seviyor, yollarınız ayrıldığında bile herkeste seni arıyorlar. Senin gibi hem sırdaş, hem sevgili, hem de mükemmel bir arkadaş olabilecek birini bulmak çok zor!