Eski MİT Personeli Mehmet Eymür Yoğun Bakımda: Bilinci Kapalı Halde
Eski MİT Personeli Mehmet Eymür Yoğun Bakımda: Bilinci Kapalı Halde
Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, solunum yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. Durumu kritik olan Eymür, entübe edildi. Mehmet Eymür, 90’lı yıllarda hazırladığı ‘Babalar Raporu’ ile çok konuşulmuştu.
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Suikast sonucu öldürülen MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas’ın sağ kolu olan Mehmet Eymür, hem görevde hem de emeklilikte yaptığı açıklamalarla en bilinen MİT personellerinden biri olmuştu.
Aileden istihbarcı olan Mehmet Eymür, Türkiye yakın tarihinde birçok önemli olayda yer almış bir isim.
Özellikle 90’lı yıllarda yazılan ve aralarında ünlü mafya babalarının ilişkilerinin yer aldığı ‘Babalar Raporu’ uzun süre gündemi meşgul etmişti.
SuperHaber’den Mevlüt Yüksel’in haberine göre, bir devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde yattığı öğrenilen 81 yaşındaki Mehmet Eymür entübe edildi ve bilinci kapalı halde.
Eski MİT personeli, son olarak gazeteci Gökçer Tahincioğlu’na geniş çaplı bir röportaj vermişti.
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