Eski MİT Personeli Mehmet Eymür Yoğun Bakımda: Bilinci Kapalı Halde

Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, solunum yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. Durumu kritik olan Eymür, entübe edildi. Mehmet Eymür, 90’lı yıllarda hazırladığı ‘Babalar Raporu’ ile çok konuşulmuştu.