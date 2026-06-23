article/comments
article/share
Haberler
TV
Eski Milli Futbolcu Serhat Akın, Survivor Şampiyonu Nobre İçin Milli Takım'a Seslendi

Eski Milli Futbolcu Serhat Akın, Survivor Şampiyonu Nobre İçin Milli Takım'a Seslendi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2026 - 15:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası'nda bekleneni gerçekleştiremeyen A Milli Futbol Takımımız turnuvaya erken veda etti. Henüz grupların ilk iki maçına çıkan Türkiye, Avustralya ve Paraguay'a yenilmesinin ardından elenmeyi garantiledi. Tepkiyle karşılanan bu sonucun ardından eski milli futbolcu Serhat Akın, Survivor şampiyonu olan Nobre için Milli Takım'a seslendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'ndan hezimetle ayrılmamızın ardından tepkiler hala dinmedi.

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'ndan hezimetle ayrılmamızın ardından tepkiler hala dinmedi.

Futbolculara, Montella'ya ve TFF Başkanı'na duyulan öfke sosyal medyaya yansırken istifa çağrıları da art arda geldi. Henüz değerlendirmeye alınmayan bu çağrıların yanı sıra pek çok isim çözüm önerisi sunmaya başladı. 

Türkiye'nin Paraguay yenilgisinden bir gün önce Survivor 2026 şampiyonu olan Mert Nobre de bu öneriler arasında yer aldı. Eski milli futbolcu Serhat Akın, 'Nobre olsaydı gol atardık' diyerek sitem etti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın