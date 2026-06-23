Eski Milli Futbolcu Serhat Akın, Survivor Şampiyonu Nobre İçin Milli Takım'a Seslendi
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2026 Dünya Kupası'nda bekleneni gerçekleştiremeyen A Milli Futbol Takımımız turnuvaya erken veda etti. Henüz grupların ilk iki maçına çıkan Türkiye, Avustralya ve Paraguay'a yenilmesinin ardından elenmeyi garantiledi. Tepkiyle karşılanan bu sonucun ardından eski milli futbolcu Serhat Akın, Survivor şampiyonu olan Nobre için Milli Takım'a seslendi.
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24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'ndan hezimetle ayrılmamızın ardından tepkiler hala dinmedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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