Eski Milli Futbolcu Serhat Akın, Survivor Şampiyonu Nobre İçin Milli Takım'a Seslendi

Futbolculara, Montella'ya ve TFF Başkanı'na duyulan öfke sosyal medyaya yansırken istifa çağrıları da art arda geldi. Henüz değerlendirmeye alınmayan bu çağrıların yanı sıra pek çok isim çözüm önerisi sunmaya başladı.

Türkiye'nin Paraguay yenilgisinden bir gün önce Survivor 2026 şampiyonu olan Mert Nobre de bu öneriler arasında yer aldı. Eski milli futbolcu Serhat Akın, 'Nobre olsaydı gol atardık' diyerek sitem etti.