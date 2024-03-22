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Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'dan Faiz Artırımlarına Rezerv Yorumu: "Korkarım Bu Artış da İşe Yaramayacak"

Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'dan Faiz Artırımlarına Rezerv Yorumu: "Korkarım Bu Artış da İşe Yaramayacak"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.03.2024 - 12:16

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, faizi yüzde 50'ye çıkaran TCMB yönetimine '20 milyar dolar rezerv yakmaya değdi mi?' diye sordu.

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Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarırken, son haftalarda azalan rezervler nedeniyle faizleri artırmayacağı bekleniyordu.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarırken, son haftalarda azalan rezervler nedeniyle faizleri artırmayacağı bekleniyordu.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, karardan önce rezervlerdeki azalışın faiz artırımı olmayacağına işaret ettiğini öngörmüştü.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, karardan önce rezervlerdeki azalışın faiz artırımı olmayacağına işaret ettiğini öngörmüştü.
twitter.com

Haziran 2023'te başlayan faiz artırım döngüsünün Şubat 2024'te son bulduğu görülürken, son dönemde seçim sonrasına yönelik iddialar nedeniyle yurt içinde döviz talebi artmıştı.

Haziran 2023'te başlayan faiz artırım döngüsünün Şubat 2024'te son bulduğu görülürken, son dönemde seçim sonrasına yönelik iddialar nedeniyle yurt içinde döviz talebi artmıştı.

Özelikle dolardaki yükselişi baskılamak amacıyla olduğu düşünülen 20 milyar doların rezervlerden azaldığı da gözlenmişti.

Özelikle dolardaki yükselişi baskılamak amacıyla olduğu düşünülen 20 milyar doların rezervlerden azaldığı da gözlenmişti.
twitter.com

Faiz artışı hamlesi piyasalara sürpriz olurken, rezervler yakından inceleniyor.

TCMB'nin başarılı eski başkanlarından Durmuş Yılmaz da faiz artışına yönelik, "Tam bir 'Eleyip eleyip kepeğine katmak' hali" derken, "Korkarım bu artış da işe yaramayacak" dedi.

TCMB'nin başarılı eski başkanlarından Durmuş Yılmaz da faiz artışına yönelik, "Tam bir 'Eleyip eleyip kepeğine katmak' hali" derken, "Korkarım bu artış da işe yaramayacak" dedi.
twitter.com

1.Tam bi “Eleyip eleyip kepeğine katmak” hali

Beğenilmeyen %20-25 faizleri MB %50 yaptı.

Ağustostan bu yana alınan kararlar doğru yöndeydi ama gecikmeli olduğu için işe yaramadı. Maliyet sürekli arttı

20 milyar $ rezerv yakmaya değdi mi?

Korkarım bu artış ta işe yaramayacak,

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"Enflasyonla mücadele maliyeti katlanarak devam edecek."

"Enflasyonla mücadele maliyeti katlanarak devam edecek."
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2.Enflasyonla mücadele maliyeti katlanarak devam edecek.

Faiz artırımı siyaset kurumuna rağmen alındı ise MB alkışlanmalı. Ancak CB‘nın olumsuz tek bir cümlesi hatta iması her şeyi sıfırlar.

MB gerekeni yapıyor. Başarmanın anahtarı siyaset kurumunun enf mücadeledeki samimiyeti

Sosyal medyada da Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarına yorumlar yapılırken, gazeteci Erdal Sağlam da 5 puanlık artışın rezervlerdeki erimeyi durduracağını yazdı.

Sosyal medyada da Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarına yorumlar yapılırken, gazeteci Erdal Sağlam da 5 puanlık artışın rezervlerdeki erimeyi durduracağını yazdı.
twitter.com

Merkez Bankası'nın bu kararı almakta geç kaldığını ve piyasaların ardından bu kararı almak zorunda kaldığını söyleyen Sağlam,

Merkez Bankası'nın bu kararı almakta geç kaldığını ve piyasaların ardından bu kararı almak zorunda kaldığını söyleyen Sağlam,
twitter.com

Faturayı da yine işçinin, emeklinin ve memurun ödediğini söyledi.

Faturayı da yine işçinin, emeklinin ve memurun ödediğini söyledi.
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Kaynak: 10haber.net

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