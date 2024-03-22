Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'dan Faiz Artırımlarına Rezerv Yorumu: "Korkarım Bu Artış da İşe Yaramayacak"
Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'dan Faiz Artırımlarına Rezerv Yorumu: "Korkarım Bu Artış da İşe Yaramayacak"
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, faizi yüzde 50'ye çıkaran TCMB yönetimine '20 milyar dolar rezerv yakmaya değdi mi?' diye sordu.
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Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarırken, son haftalarda azalan rezervler nedeniyle faizleri artırmayacağı bekleniyordu.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, karardan önce rezervlerdeki azalışın faiz artırımı olmayacağına işaret ettiğini öngörmüştü.
Haziran 2023'te başlayan faiz artırım döngüsünün Şubat 2024'te son bulduğu görülürken, son dönemde seçim sonrasına yönelik iddialar nedeniyle yurt içinde döviz talebi artmıştı.
Özelikle dolardaki yükselişi baskılamak amacıyla olduğu düşünülen 20 milyar doların rezervlerden azaldığı da gözlenmişti.
TCMB'nin başarılı eski başkanlarından Durmuş Yılmaz da faiz artışına yönelik, "Tam bir 'Eleyip eleyip kepeğine katmak' hali" derken, "Korkarım bu artış da işe yaramayacak" dedi.
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"Enflasyonla mücadele maliyeti katlanarak devam edecek."
Sosyal medyada da Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarına yorumlar yapılırken, gazeteci Erdal Sağlam da 5 puanlık artışın rezervlerdeki erimeyi durduracağını yazdı.
Merkez Bankası'nın bu kararı almakta geç kaldığını ve piyasaların ardından bu kararı almak zorunda kaldığını söyleyen Sağlam,
Faturayı da yine işçinin, emeklinin ve memurun ödediğini söyledi.
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