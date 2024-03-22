Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz'dan Faiz Artırımlarına Rezerv Yorumu: "Korkarım Bu Artış da İşe Yaramayacak"

2.Enflasyonla mücadele maliyeti katlanarak devam edecek.

Faiz artırımı siyaset kurumuna rağmen alındı ise MB alkışlanmalı. Ancak CB‘nın olumsuz tek bir cümlesi hatta iması her şeyi sıfırlar.

MB gerekeni yapıyor. Başarmanın anahtarı siyaset kurumunun enf mücadeledeki samimiyeti