Sakin Kalıp Düşününce Ekonomistler Faiz Kararına Şaşırdı Ama Güveni de Artırdı!
Sakin Kalıp Düşününce Ekonomistler Faiz Kararına Şaşırdı Ama Güveni de Artırdı!
Merkez Bankası Mart 2024 PPK toplantısından 500 baz puan faiz artışı gelmesiyle ekonomi dünyasına adeta cemre düştü. Enflasyondaki yükselişin beklentilerin üzerinde olmasıyla sıkılaştırmada el güçlendirmek isteyen TCMB'den verilen karar 'cesur' görünürken, akıllara 3. yıldönümünde Naci Ağbal'ı da getirdi. Kararın açıklanmasıyla ilk tepkiler duruldu, yerini sakin kafayla yapılan yorumlar aldı.
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TCMB'nin faiz kararı piyasalarda şok etkisi yarattı. İlk tepkilerin ardından ekonomistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
3 yıl önce yine Mart PPK toplantısından faiz artış kararı çıkmış, sonrasında da Başkan Naci Ağbal görevden alınmıştı. Bu manşet hafızalardan silinmezken, yurt içinde ve dışında uzman yorumları ilgi çekti.
Naci Ağbal'ın faiz artış kararını hatırlayanlar,
Bugün gelinen noktaya bir dönüp baktı.
"Türkiye bugün doğru olanı yaptı ama piyasalar olumsuz."
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Mahfi Eğilmez, maliye tarafına dikkat çekti.
TÜSİAD Başekonomisti, metni başarılı buldu.
"TCMB, faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı."
Şeref Oğuz, "Freni patlak döviz kamyonuna faiz takozu" diye nitelendirdi.
"Genel beklenti, faiz oranlarının seçimlerden sonra, yani Nisan ayında artırılacağı yönündeydi. Bazılarına göre sürpriz olan ve aslında gerçekten olumlu olan sinyal, yerel seçimlerden önce artış yapmalarıydı."
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