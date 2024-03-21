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Sakin Kalıp Düşününce Ekonomistler Faiz Kararına Şaşırdı Ama Güveni de Artırdı!

Sakin Kalıp Düşününce Ekonomistler Faiz Kararına Şaşırdı Ama Güveni de Artırdı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.03.2024 - 18:33

Merkez Bankası Mart 2024 PPK toplantısından 500 baz puan faiz artışı gelmesiyle ekonomi dünyasına adeta cemre düştü. Enflasyondaki yükselişin beklentilerin üzerinde olmasıyla sıkılaştırmada el güçlendirmek isteyen TCMB'den verilen karar 'cesur' görünürken, akıllara 3. yıldönümünde Naci Ağbal'ı da getirdi. Kararın açıklanmasıyla ilk tepkiler duruldu, yerini sakin kafayla yapılan yorumlar aldı.

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TCMB'nin faiz kararı piyasalarda şok etkisi yarattı. İlk tepkilerin ardından ekonomistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TCMB'nin faiz kararı piyasalarda şok etkisi yarattı. İlk tepkilerin ardından ekonomistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

3 yıl önce yine Mart PPK toplantısından faiz artış kararı çıkmış, sonrasında da Başkan Naci Ağbal görevden alınmıştı. Bu manşet hafızalardan silinmezken, yurt içinde ve dışında uzman yorumları ilgi çekti.

3 yıl önce yine Mart PPK toplantısından faiz artış kararı çıkmış, sonrasında da Başkan Naci Ağbal görevden alınmıştı. Bu manşet hafızalardan silinmezken, yurt içinde ve dışında uzman yorumları ilgi çekti.

Faiz kararına ilk tepkiler.

Naci Ağbal'ın faiz artış kararını hatırlayanlar,

Naci Ağbal'ın faiz artış kararını hatırlayanlar,
twitter.com

Bugün gelinen noktaya bir dönüp baktı.

Bugün gelinen noktaya bir dönüp baktı.
twitter.com

"Türkiye bugün doğru olanı yaptı ama piyasalar olumsuz."

"Türkiye bugün doğru olanı yaptı ama piyasalar olumsuz."
twitter.com

İnsanlar bunu, 31 Mart seçimleri öncesinde liranın düşmesini engelleme çabalarının boşa gittiğinin ve resmi döviz rezervi kayıplarının çok büyük olduğunun bir işareti olarak görüyor. Lirayı siyasi nedenlerle manipüle etmeyi bırakın...

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Mahfi Eğilmez, maliye tarafına dikkat çekti.

Mahfi Eğilmez, maliye tarafına dikkat çekti.
twitter.com

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, 'Her yönüyle şahin bir karar metni okuduk. Biriken endişeleri gidermek ve artan spekülasyonları önlemek için mesaj dolu güçlü bir faiz kararı alındığını söylemek mümkün' ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başekonomisti, metni başarılı buldu.

TÜSİAD Başekonomisti, metni başarılı buldu.
twitter.com

Ata Yatırım Hazine GMY Etem Öztekin, 'TCMB’nin bugünkü faiz kararını, belki de uzun zaman sonra piyasanın önüne geçtiği ilk karar diye nitelemek sanırım yanlış olmaz' dedi.

"TCMB, faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı."

"TCMB, faiz oranlarını beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırdı."
twitter.com

Bu noktada tartışmasız doğru bir hamle, birçok kişinin inandığından daha fazla manevra alanı var. TL olumlu tepki verdi. 

Şeref Oğuz, "Freni patlak döviz kamyonuna faiz takozu" diye nitelendirdi.

Şeref Oğuz, "Freni patlak döviz kamyonuna faiz takozu" diye nitelendirdi.
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Capital Economics gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Liam Peach, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının, ülkenin ciddi enflasyon sorununa rağmen cesaret verici olduğunu söyledi.

"Genel beklenti, faiz oranlarının seçimlerden sonra, yani Nisan ayında artırılacağı yönündeydi. Bazılarına göre sürpriz olan ve aslında gerçekten olumlu olan sinyal, yerel seçimlerden önce artış yapmalarıydı."

"Genel beklenti, faiz oranlarının seçimlerden sonra, yani Nisan ayında artırılacağı yönündeydi. Bazılarına göre sürpriz olan ve aslında gerçekten olumlu olan sinyal, yerel seçimlerden önce artış yapmalarıydı."
twitter.com
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