TCMB'nin 'Cesur' Faiz Artışı Kararına Ekonomistlerin Yorumları İlgi Çekti
TCMB'nin 'Cesur' Faiz Artışı Kararına Ekonomistlerin Yorumları İlgi Çekti
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TCMB, Mart 2024 seçimleri öncesinde değişim beklenmeyen faiz kararında sürpriz bir artışa gitti.
Faiz kararı ekonomiyi yakından izleyenler ve ekonomistler tarafından sosyal medyada yorumlandı.
Yorumlarda kararın olumlu bulunduğu görüldü.
İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına,
Uzmanların yorumlarından bazıları.
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