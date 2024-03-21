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TCMB'nin 'Cesur' Faiz Artışı Kararına Ekonomistlerin Yorumları İlgi Çekti

TCMB'nin 'Cesur' Faiz Artışı Kararına Ekonomistlerin Yorumları İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.03.2024 - 14:17 Son Güncelleme: 21.03.2024 - 14:31

TCMB'den seçim öncesi faiz artışı kararı cesur bulunurken, faizlerdeki yükselişin ekonomi dünyasındaki yankıları da yakından izlendi.

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TCMB, Mart 2024 seçimleri öncesinde değişim beklenmeyen faiz kararında sürpriz bir artışa gitti.

TCMB, Mart 2024 seçimleri öncesinde değişim beklenmeyen faiz kararında sürpriz bir artışa gitti.

TCMB'nin faiz kararı detayları burada.

Faiz kararı ekonomiyi yakından izleyenler ve ekonomistler tarafından sosyal medyada yorumlandı.

Yorumlarda kararın olumlu bulunduğu görüldü.

Yorumlarda kararın olumlu bulunduğu görüldü.
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İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına,

İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına,
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Uzmanların yorumlarından bazıları.

Uzmanların yorumlarından bazıları.
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