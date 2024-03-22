Merkez'in Koridoru! TCMB, Faizi 500 Puan Artırmakla Kalmadı Örtülü Artış Ne Anlama Geliyor?
Merkez'in Koridoru! TCMB, Faizi 500 Puan Artırmakla Kalmadı Örtülü Artış Ne Anlama Geliyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 500 baz puanlık artışında detaylar incelenmeye devam ediliyor. Politika faiz yüzde 50 seviyesine çıkarken, faiz koridoru detayı da sıkılaştırmada elinin güçlendiriyor.
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TCMB politika faizinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir artışa gitmişti.
Şubat ayı PPK toplantısında faiz artırımlarına yönelik "şimdilik tamam" sinyali veren TCMB, sıkılaştırmanın ise süreceğini işaret etmişti.
"Operasyonel" değişiklikle Merkez Bankası, gecelik borçlanmalarda ve borç verme oranlarında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına oranla +/- 300 baz puanlık bir marjın da belirlenmesine karar verdi.
2008 krizinin etkilerinin görülmeye devam ettiği bu dönemde, 'geniş faiz koridoru' ve 'aktif likidite politikası' ile süren para politikası stratejisinde, küresel oynaklık ve şoklara hızlı ve etkili tepki verebilmek için TCMB, birden fazla faizin araç olarak kullanılabildiği 'aktif likidite politikası' ile esnek bir çerçeve sağlarken, araçlarını da çeşitlendirmiş oldu.
2015 yılında, bu araçların anlaşılmasında karışıklıklar oluşmasıyla, "Küresel Para Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Haritası" ile sadeleşme yoluna gitti.
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2017'nin Aralık ayında ise GLP faizi yüzde 12,75'e yükseltilirken, fonlama tamamen GLP üzerinden yapıldı.
"Elimde böyle bir silah var, gerekirse bunu kullanırım."
Küresel konjonktürdeki gelişmelerle bir süre daha önde gelen merkez bankalarının "yüksek faiz" seviyelerini koruyacağı anlaşılırken, yurt içinde de agresif adımların atılması gerekti.
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