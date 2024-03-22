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Merkez'in Koridoru! TCMB, Faizi 500 Puan Artırmakla Kalmadı Örtülü Artış Ne Anlama Geliyor?

Merkez'in Koridoru! TCMB, Faizi 500 Puan Artırmakla Kalmadı Örtülü Artış Ne Anlama Geliyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.03.2024 - 10:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 500 baz puanlık artışında detaylar incelenmeye devam ediliyor. Politika faiz yüzde 50 seviyesine çıkarken, faiz koridoru detayı da sıkılaştırmada elinin güçlendiriyor.

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TCMB politika faizinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir artışa gitmişti.

TCMB politika faizinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir artışa gitmişti.

Faizin, açıklanan şubat enflasyonuyla artırılması gerektiği ancak Merkez Bankası'nın seçime günler kala böyle bir hamle yapması beklenmiyordu.

TCMB'den açıklanan 500 baz puanlık artış şaşkınlık yarattı.

Şubat ayı PPK toplantısında faiz artırımlarına yönelik "şimdilik tamam" sinyali veren TCMB, sıkılaştırmanın ise süreceğini işaret etmişti.

Şubat ayı PPK toplantısında faiz artırımlarına yönelik "şimdilik tamam" sinyali veren TCMB, sıkılaştırmanın ise süreceğini işaret etmişti.

Yapılan düzenlemelerle özellikle bireysel tüketici tarafında sıkılaştırma adımları atılırken, seçimlerin ardından da düzenlemelerin devam edeceği öngörülüyordu. 

TCMB PPK toplantısından çıkan 500 baz puan artışla yüzde 50'ye çıkan faizlerin yanında bir de 'faiz koridoru' görüldü.

"Operasyonel" değişiklikle Merkez Bankası, gecelik borçlanmalarda ve borç verme oranlarında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına oranla +/- 300 baz puanlık bir marjın da belirlenmesine karar verdi.

"Operasyonel" değişiklikle Merkez Bankası, gecelik borçlanmalarda ve borç verme oranlarında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına oranla +/- 300 baz puanlık bir marjın da belirlenmesine karar verdi.

Kısaca gecelik borçlanmalarda faiz oranı yüzde 47 ila 53 arasında belirlenecek. Bu da 'örtülü' 300 baz puanlık daha artışla toplamda 800 baz puan faiz artışı görülebileceği anlamı taşıyor. 

TRTHaber'de Belgin Yakışan Mutlu'nun aktardığına göre, Merkez Bankası 'faiz koridorunu' 2010 sonlarında Durmuş Yılmaz döneminde uygulamaya başlamıştı.

2008 krizinin etkilerinin görülmeye devam ettiği bu dönemde, 'geniş faiz koridoru' ve 'aktif likidite politikası' ile süren para politikası stratejisinde, küresel oynaklık ve şoklara hızlı ve etkili tepki verebilmek için TCMB, birden fazla faizin araç olarak kullanılabildiği 'aktif likidite politikası' ile esnek bir çerçeve sağlarken, araçlarını da çeşitlendirmiş oldu. 

2015 yılında, bu araçların anlaşılmasında karışıklıklar oluşmasıyla, "Küresel Para Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Haritası" ile sadeleşme yoluna gitti.

2015 yılında, bu araçların anlaşılmasında karışıklıklar oluşmasıyla, "Küresel Para Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Haritası" ile sadeleşme yoluna gitti.

Geniş faiz koridorunun üst bandı Mart-Eylül 2016 döneminde kademeli indirilirken, Ekim 2016'da yeniden faiz koridoru üst bandı yükseldi. TCMB, Murat Çetinkaya döneminde 2017 yılında faiz oranları değişmezken, faiz koridoru üst bandı ve geç likidite penceresi (GLP) kullanılarak 'ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti' yükseltilmişti.

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2017'nin Aralık ayında ise GLP faizi yüzde 12,75'e yükseltilirken, fonlama tamamen GLP üzerinden yapıldı.

2017'nin Aralık ayında ise GLP faizi yüzde 12,75'e yükseltilirken, fonlama tamamen GLP üzerinden yapıldı.

2018 yılına GLP'de 12,75 ile başlayan TCMB, mayıs ayında yüzde 16,5'e çıkarken, Ağustos ayındaki kur ataklarıyla farklı tedbirleri de devreye soktu. 

TCMB, Haziran 2018’de yeniden sadeleşirken, politika faizi, bir haftalık repo ihale faiz oranı olarak netleşerek yüzde 16,5'e eşitlenmiş oldu ve faiz koridoru süreci sonlandı.

"Elimde böyle bir silah var, gerekirse bunu kullanırım."

"Elimde böyle bir silah var, gerekirse bunu kullanırım."

BloombergHT'nin yayına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış da kararı 'Bir anlamda bandı genişleterek 2011-2012’lerde kullandığımız bant mekanizmasını belki Merkez Bankası tekrar aktif olarak kullanmayı planlıyor ya da en azından elimde böyle bir silah var, gerekirse bunu kullanırım diyor. Haftalık repo tarafında verdiği likiditeyi kısması durumunda haliyle piyasa gecelik faize gitmek zorunda kalıyor. Dolayısı ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti artık piyasa açısından önemli hale geliyor' şeklinde açıkladı.

Küresel konjonktürdeki gelişmelerle bir süre daha önde gelen merkez bankalarının "yüksek faiz" seviyelerini koruyacağı anlaşılırken, yurt içinde de agresif adımların atılması gerekti.

Küresel konjonktürdeki gelişmelerle bir süre daha önde gelen merkez bankalarının "yüksek faiz" seviyelerini koruyacağı anlaşılırken, yurt içinde de agresif adımların atılması gerekti.
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