Merkez'in Koridoru! TCMB, Faizi 500 Puan Artırmakla Kalmadı Örtülü Artış Ne Anlama Geliyor?

2008 krizinin etkilerinin görülmeye devam ettiği bu dönemde, 'geniş faiz koridoru' ve 'aktif likidite politikası' ile süren para politikası stratejisinde, küresel oynaklık ve şoklara hızlı ve etkili tepki verebilmek için TCMB, birden fazla faizin araç olarak kullanılabildiği 'aktif likidite politikası' ile esnek bir çerçeve sağlarken, araçlarını da çeşitlendirmiş oldu.