Faiz Artışı Sonrası Merkez'in Faiz İndireceği Tarih Geldi: ABD'li Dev Bankadan Enflasyonda Düşüş Öngörüsü

TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artırımının enflasyon ve değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir ayarlama olduğunu ve bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını belirten Goldman Sachs, kararın TCMB'nin fiyat istikrarına olan bağlılığının ve ortodoks bir politikaya tam geçişinin güvenilirliğini artırması gerektiğini vurguladı.