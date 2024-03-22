Faiz Artışı Sonrası Merkez'in Faiz İndireceği Tarih Geldi: ABD'li Dev Bankadan Enflasyonda Düşüş Öngörüsü
Faiz Artışı Sonrası Merkez'in Faiz İndireceği Tarih Geldi: ABD'li Dev Bankadan Enflasyonda Düşüş Öngörüsü
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Merkez Bankası, "acaba mı?" sorularının yerini bulmasını sağlayarak "bağımsızlık" ve "sıkı duruşta" piyasa testini geçerken, faiz artışına yapılan yorumlar bitmiyor.
Yurt dışından bir de ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yorum gelmeden gözümüz yollarda kalırdı.
Yapılan 500 baz puanlık faiz artışı için Goldman Sachs, "TCMB'nin faiz artırımı bir döngünün başlangıcı değil" tespitini yaptı.
"Bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı değil"
"Enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek..."
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