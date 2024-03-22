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Faiz Artışı Sonrası Merkez'in Faiz İndireceği Tarih Geldi: ABD'li Dev Bankadan Enflasyonda Düşüş Öngörüsü

Faiz Artışı Sonrası Merkez'in Faiz İndireceği Tarih Geldi: ABD'li Dev Bankadan Enflasyonda Düşüş Öngörüsü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.03.2024 - 09:40

TCMB'nin sürpriz faiz artırımı piyasalarda yankılanmaya devam ediyor. 500 baz puanlık faiz artışının ardından faiz indirimi için de tarih gecikmedi.

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Merkez Bankası, "acaba mı?" sorularının yerini bulmasını sağlayarak "bağımsızlık" ve "sıkı duruşta" piyasa testini geçerken, faiz artışına yapılan yorumlar bitmiyor.

Merkez Bankası, "acaba mı?" sorularının yerini bulmasını sağlayarak "bağımsızlık" ve "sıkı duruşta" piyasa testini geçerken, faiz artışına yapılan yorumlar bitmiyor.

Yurt içinde ekonomistler ilk tepkisi, "işte bu" şeklinde olmuştu.

Faiz artışındaki kararı ve metni inceleyen yurt içinde ve yurt dışında uzmanlar, toz duman çökünce, faiz artışının etkilerini inceledi.

Yurt dışından bir de ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yorum gelmeden gözümüz yollarda kalırdı.

Yurt dışından bir de ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yorum gelmeden gözümüz yollarda kalırdı.

Enflasyon verisi açıklandığında "faiz artışı" furyasına katılan Goldman Sachs, faiz artışından bahsetse de bunun seçim sonrası olabileceğini öngörmüştü.

Yapılan 500 baz puanlık faiz artışı için Goldman Sachs, "TCMB'nin faiz artırımı bir döngünün başlangıcı değil" tespitini yaptı.

Yapılan 500 baz puanlık faiz artışı için Goldman Sachs, "TCMB'nin faiz artırımı bir döngünün başlangıcı değil" tespitini yaptı.

"Bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı değil"

"Bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı değil"

TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artırımının enflasyon ve değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir ayarlama olduğunu ve bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını belirten Goldman Sachs, kararın TCMB'nin fiyat istikrarına olan bağlılığının ve ortodoks bir politikaya tam geçişinin güvenilirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

"Enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek..."

"Enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek..."

Banka faiz indirimi için de tarih verdi: 'Hem ardışık hem de yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yılsonunda %33'e ulaşmasını ve TCMB'nin 3'ncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda %32,50'ye ulaşmasını beklemeye devam ediyoruz' dedi.

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