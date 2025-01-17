Eski Manken Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku: Deniz Akkaya’ya 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Verildi
Eski Manken Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku: Deniz Akkaya’ya 13 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Verildi
2018 yılında eski menajeri Merih Yılmaz’ı 5 kişiyle birlikte darp eden eski manken Deniz Akkaya'nın yargılandığı davada karar çıktı...
ODA TV’nin özel haberine göre; mahkeme, sanık Deniz Akkaya, Erdi Taşçı, Mehmet Demir, Oğuzhan Müezzino, Uğur Kemal Suksan ve Yahya Yılmaz Tüleyli’ye 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan toplam 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
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Eski manken Deniz Akkaya hapis cezası şoku!
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Eski menajeri Merih Yılmaz’ı 3 Ekim 2018 tarihinde anlaştığı firmalardan alacağı ücreti eksik yatırdığı iddiasıyla yanından bulunan 5 kişiyle darp eden ve 10 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenen eski manken Deniz Akkaya hakkında "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından dava açılmıştı.
Uzun süredir devam eden söz konusu davada karar çıktı.
16 Ocak tarihinde İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlamalarından görülen davada Deniz Akkaya ile beraber Erdi Taşçı, Mehmet Demir, Flash Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Oğuzhan Müezzino, Uğur Kemal Suksan, Yahya Yılmaz da sanık olarak yer aldı.
Savunması sorulan Akkaya burada söz konusu suçlamaları reddettiğini belirterek beraatini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme, sanık Deniz Akkaya, Erdi Taşçı, Mehmet Demir, Oğuzhan Müezzino, Uğur Kemal Suksan ve Yahya Yılmaz Tüleyli’ye "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan toplam 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
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Ayrıca Akkaya ile beraberindeki sanıklara yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Ceza, iki hafta içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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