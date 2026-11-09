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Eski Apple CEO'su Tim Cook Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Eski Apple CEO'su Tim Cook Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 13:38
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Apple'ın uzun yıllar CEO'luğunu yapan ve şu anda şirketin yönetim kurulu başkanı olan Tim Cook, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Cook, ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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"Saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdu"

"Saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdu"

Cook, 9 Kasım'da Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından X hesabından iki fotoğraf paylaştı. Paylaşımında 'Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etmek ve Atatürk'ü Anma Günü öncesinde saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdu' ifadelerini kullandı.

Cook'un paylaşımı şöyleydi:

Cook'un paylaşımı şöyleydi:
twitter.com

Ziyaret Türkiye gezisinin bir parçası

Ziyaret Türkiye gezisinin bir parçası

Cook, 1 Eylül'de CEO'luk görevini John Ternus'a devretti ve şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Türkiye'ye 8 Kasım'da gelen Cook, ilk gün İstanbul'da içerik üreticisi Cem Başak ile Kapalıçarşı'yı gezdi. 'Merhaba İstanbul! Manzara büyüleyiciydi. Bu muhteşem ülkede olduğum için çok heyecanlıyım' diye yazdı. Cook, İstanbul'da Bağdat Caddesi'ndeki mağazayı da ziyaret etti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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