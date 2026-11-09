Eski Apple CEO'su Tim Cook Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Apple'ın uzun yıllar CEO'luğunu yapan ve şu anda şirketin yönetim kurulu başkanı olan Tim Cook, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Cook, ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
"Saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdu"
Cook'un paylaşımı şöyleydi:
Ziyaret Türkiye gezisinin bir parçası
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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