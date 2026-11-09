Eski Apple CEO'su Tim Cook Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cook, 1 Eylül'de CEO'luk görevini John Ternus'a devretti ve şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Türkiye'ye 8 Kasım'da gelen Cook, ilk gün İstanbul'da içerik üreticisi Cem Başak ile Kapalıçarşı'yı gezdi. 'Merhaba İstanbul! Manzara büyüleyiciydi. Bu muhteşem ülkede olduğum için çok heyecanlıyım' diye yazdı. Cook, İstanbul'da Bağdat Caddesi'ndeki mağazayı da ziyaret etti.