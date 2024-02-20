Esenyurt’taki Tekel Baskını: Mahkemede “Bana 2 Çocuk Teklif Edildi” İddiası
Esenyurt’taki Tekel Baskını: Mahkemede “Bana 2 Çocuk Teklif Edildi” İddiası
Türkiye’de geçtiğimiz yıl Esenyurt’ta bulunan bir tekelde yaşanan vahşeti uzun süre konuşmuştu. Dükkana gelen 4 kişi, dükkan sahibinin oğlu ve yanında bulunan bir kişiyi öldürmüştü. Davanın görülen ilk duruşmasında da ilginç iddialar ortaya atıldı. Baskında öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı tarafın davacı olmaması için “40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu' teklif ettiğini iddia etti.
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İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir tekel dükkanına gelen 4 kişi, alacaklı oldukları dükkan sahibinin oğlu Yunus Emre Erzen ve olayla hiçbir ilgisi bulunmayan arkadaşı Batuhan Bayındır’ı öldürmüştü.
Vahşi cinayet görüntülerinin yayınlanması sonrasında Türkiye’nin gündemine gelen olayla ilgili, 4 kişi tutuklanmıştı.
Davanın son görülen duruşmasına tutuklu sanıklar, Tarık Özer, Azat Özer, Servet Özer ve Murat Özer Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
4 sanık da pişman olduklarını ve olayın yaşanmasının sebebi olarak dükkan sahibi Yunus Emre Erzen’in silahına davranmasını gösterdi.
Dükkanda Yunus Emre Erzen ile birlikte öldürülen Batuhan Bayındır’ın ailesi ise karşı taraftan davacı olmadığını ifade etti.
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Maktul Batuhan Bayındır'ın babası Mustafa Bayındır ise "Oğlumun ölüm sebebi, tesadüfen orada olması. Karşı tarafı tanımıyoruz. Biz büyüklük yaptık, şikayetçi olmadık. Bize evler, arabalar aldıkları doğru değil. Sadece annesine ev alacaklarını söylediler." dedi.
Duruşmada ortaya atılan bir iddiası ise çok konuşulacak cinsten.
Cantürk Erzen oğlu Yunus Emre Erzen'i öldürenlerden şikâyetçi olduğunu bildirdi.
Kendisine gönderilen icra ödeme emrine tepki gösterdiğini, ancak WhatsApp durumundaki paylaşımının iddia edildiği gibi ağır küfür içermediğini söyleyen Erzen, ölen oğlunun başına şişeyle vurulduktan sonra ateş ettiğini ifade ederek, "Keşke kafalarına sıksaymış. Ben sana küfür etmişim. Evet ettim. Sen gidip oğlumu mu öldüreceksin?" şeklinde konuştu.
Cantürk Erzen'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, Erzen'e, "Size barışma karşılığında üçüncü kişi vasıtasıyla 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu verilmesi teklif edildi mi?" diye sordu. Erzen de böyle bir teklifin yapıldığını söyledi.
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