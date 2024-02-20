Esenyurt’taki Tekel Baskını: Mahkemede “Bana 2 Çocuk Teklif Edildi” İddiası

Türkiye’de geçtiğimiz yıl Esenyurt’ta bulunan bir tekelde yaşanan vahşeti uzun süre konuşmuştu. Dükkana gelen 4 kişi, dükkan sahibinin oğlu ve yanında bulunan bir kişiyi öldürmüştü. Davanın görülen ilk duruşmasında da ilginç iddialar ortaya atıldı. Baskında öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı tarafın davacı olmaması için “40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu' teklif ettiğini iddia etti.