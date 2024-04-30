Enflasyon Düşecek, Fiyatlar Değil! Mahfi Eğilmez'den Dolar/TL'nin 25 Lira Olmasının Formülü
Enflasyon Düşecek, Fiyatlar Değil! Mahfi Eğilmez'den Dolar/TL'nin 25 Lira Olmasının Formülü
Mahfi Eğilmez'den dolarda ve enflasyonda düşüş değerlendirmeleri ilgi çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, son günlerde sınırlı da olsa gerileyen dolar/TL'nin 25 liraya inmesinin mümkün olduğunu söyledi.
Mahfi Eğilmez, dolar/TL'nin dakikalar içinde düşmesinin yolunu "Faiz bugün 50'deyiz, 80'e çıkar kur büyük ihtimalle 25'e düşer" şeklinde anlattı.
Eğilmez, kendi bloğunda da yılın ikinci yarısında enflasyonun nasıl düşeceğini de anlattı.
Tablo halinde TÜİK TÜFE endeks verilerini paylaşan Eğilmez, geçen yıl aynı aylardaki enflasyonun yüksek olması ve 2024'te aylık verilerin daha düşük olmasıyla yüksek verilerin yıllık hesaplamadan çıkmasıyla düşüşün gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın