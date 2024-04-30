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Enflasyon Düşecek, Fiyatlar Değil! Mahfi Eğilmez'den Dolar/TL'nin 25 Lira Olmasının Formülü

Enflasyon Düşecek, Fiyatlar Değil! Mahfi Eğilmez'den Dolar/TL'nin 25 Lira Olmasının Formülü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 18:12

Mahfi Eğilmez'den dolarda ve enflasyonda düşüş değerlendirmeleri ilgi çekti.

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İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, son günlerde sınırlı da olsa gerileyen dolar/TL'nin 25 liraya inmesinin mümkün olduğunu söyledi.

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, son günlerde sınırlı da olsa gerileyen dolar/TL'nin 25 liraya inmesinin mümkün olduğunu söyledi.

YouTube'da Mirgün Cabas'ın yayınına katılan Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz artırarak doları düşürebileceğini belirtirken, 'Yanlış faiz ekonomiyi batırabilir. Doğru belirlenirse de ekonomiyi kurtarmaz. Yanına mutlaka bir şeyler koymak lazım' dedi.

Mahfi Eğilmez, dolar/TL'nin dakikalar içinde düşmesinin yolunu "Faiz bugün 50'deyiz, 80'e çıkar kur büyük ihtimalle 25'e düşer" şeklinde anlattı.

Mahfi Eğilmez, dolar/TL'nin dakikalar içinde düşmesinin yolunu "Faiz bugün 50'deyiz, 80'e çıkar kur büyük ihtimalle 25'e düşer" şeklinde anlattı.

Eğilmez, kendi bloğunda da yılın ikinci yarısında enflasyonun nasıl düşeceğini de anlattı.

Eğilmez, kendi bloğunda da yılın ikinci yarısında enflasyonun nasıl düşeceğini de anlattı.

Eğilmez, enflasyon düşüşü ve baz etkisinin ne olduğunu da anlatırken, baz etkisiyle oluşacak düşüşün 'hiçbir politika uygulanmasa da gerçekleşecek bir düşüş' olacağını belirtti.

Tablo halinde TÜİK TÜFE endeks verilerini paylaşan Eğilmez, geçen yıl aynı aylardaki enflasyonun yüksek olması ve 2024'te aylık verilerin daha düşük olmasıyla yüksek verilerin yıllık hesaplamadan çıkmasıyla düşüşün gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi:

Tablo halinde TÜİK TÜFE endeks verilerini paylaşan Eğilmez, geçen yıl aynı aylardaki enflasyonun yüksek olması ve 2024'te aylık verilerin daha düşük olmasıyla yüksek verilerin yıllık hesaplamadan çıkmasıyla düşüşün gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi:

Baz etkisiyle düşüş, hiçbir politika uygulanmasa da gerçekleşecek bir düşüştür. O nedenle bu gerçekleştiğinde uygulanan programla ilişki kurulması yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmayacağını şimdiden söyleyelim.

Mahfi Eğilmez, 'Enflasyon düşüşü fiyatlarda düşüş demek değildir' diyerek uyardı.

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