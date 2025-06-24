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En Ucuz Ev İnterneti Hangisi? Taahhütlü ve Taahhütsüz Ev İnterneti Fiyatları

En Ucuz Ev İnterneti Hangisi? Taahhütlü ve Taahhütsüz Ev İnterneti Fiyatları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 18:20

2025 yılında evde internet kullanımı vazgeçilmez hale gelirken, artan fiyatlar kullanıcıları en uygun tarifeleri aramaya yöneltti. Piyasada onlarca sağlayıcı, farklı hız ve fiyat seçenekleriyle öne çıkarken seçim yapmak her zamankinden daha zor. Peki en ucuz ev interneti hangisi? Taahhütlü ve taahhütsüz seçenekleriyle en çok rağbet gören ev interneti hangisi?

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En Ucuz Ev İnterneti Neye Göre Belirlenir?

En Ucuz Ev İnterneti Neye Göre Belirlenir?

Ev interneti seçmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Eğer yıllık taahhüt tercih edilecekse kullanıcının konforlu bir şekilde internet kullanabilmesi önemli. Peki nelere dikkat edilmeli?

  • Taahhüt durumu

  • Hız (Mbps)

  • AKN (Adil Kullanım Noktası varsa)

  • Kurulum ve modem ücretleri

  • Fatura dışında gizli masraflar

En Ucuz Ev İnterneti Hangisi?

En Ucuz Ev İnterneti Hangisi?

Fiyatlar, 24 Haziran 2025 itibarıyla listelenmiştir. İlerleyen tarihlerde bu fiyatlar farklılık gösterebilir.

Taahhütsüz Ev İnterneti Tarifeleri

1. Kablonet (Türksat)

Hız: 100 Mbps

Aylık Fiyat: 439 TL'den başlayan fiyatlarla

2. TurkNet GigaFiber

Hız: 1000 Mbps

Aylık Fiyat: 499,90 TL'den başlayan fiyatlarla

3. RüzgarNET (35 Mbps)

Hız: 35 Mbps

Aylık Fiyat: 469 TL'den başlayan fiyatlarla

4. RüzgarNET (100 Mbps)

Hız: 100 Mbps

Aylık Fiyat: 559 TL'den başlayan fiyatlarla

5. AtlantisNet

Hız: 1000 Mbps

Aylık Fiyat: 500 TL'den başlayan fiyatlarla

Taahhütlü Ev İnterneti Tarifeleri

1. Türk Telekom (50 Mbps)

Hız: 50 Mbps

Aylık Fiyat: 600 TL'den başlayan fiyatlarla

Taahhüt: 18 ay

2. Millenicom (100 Mbps)

Hız: 100 Mbps

Aylık Fiyat: 329,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Taahhüt: 12 ay

3. Vodafone Net

200 Mbps Fiber – 659 TL'den başlayan fiyatlarla (12 ay sabit fiyat)

1000 Mbps Fiber – 959 TL'den başlayan fiyatlarla (12 ay sabit fiyat)

Mobil hat varsa 90 TL/ay indirim.

4.Turkcell Superonline

100 Mbps fiber – 660 TL'den başlayan fiyatlarla

500 Mbps fiber – 800 TL'den başlayan fiyatlarla

1000 Mbps fiber – 999 TL'den başlayan fiyatlarla

VDSL/ADSL (100 Mbps): 770 TL'den başlayan fiyatlarla

En ucuz taahhütsüz seçenek: Kablonet (toplamda 499 TL/ay)

En yüksek hız, taahhütsüz: TurkNet GigaFiber (1000 Mbps – 499,90 TL)

Uygun taahhütlü fiyat: Millenicom

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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