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En Çok İzleyerek Öğreniyorlar: Çocuğunuzun İngilizcesini Geliştirmeye Yarayacak 10 Animasyon Film

etiket En Çok İzleyerek Öğreniyorlar: Çocuğunuzun İngilizcesini Geliştirmeye Yarayacak 10 Animasyon Film

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 17:01

Hem eğlenceli hem öğretici! İzleyerek öğrenmek çocuklar için çoğunlukla en güzel yöntemlerden biri oluyor. İşte çocuğunuzun İngilizcesini geliştirmesine yardımcı olabilecek animasyon filmler...

Film açıklamaları beyazperde.com'dan alınmıştır.

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1. Toy Story

1. Toy Story

Hem eğlenceli hem de öğretici olan bu film serisi, çocuklara dostluk, cesaret ve dayanışma konularında önemli mesajlar veriyor. Bir seri olması da merak duygularını katlayacaktır.

Oyuncak Hikayesi'nde Andy oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven ve oyuncaklarına değer veren küçük bir çocuktur. Ancak Andy’nin oyuncakları hakkında bilmediği bir şey vardır. Bu da Andy’nin yokluğunda, oyuncaklarının kovboy Woody’nin önderliğinde hayata geldiğidir. Bir gün Andy güzel bir hediye alır. Bu hediye de son model bir oyuncak olan Buzz-lightyear’dır. Andy’nin aldığı bu hediye oyuncaklar arasındaki ego tartışmalarını da beraberinde getirecektir.

2. Finding Nemo

2. Finding Nemo

Bir deniz altı macerası olan Kayıp Balık Nemo, çocuklara doğa sevgisi ve aile bağlarını tatlı bir şekilde anlatıyor. Nemo'nun yolculuğu sadece küçükleri değil büyükleri de bir o kadar etkiliyor. 

Nemo içerisinde yaşadığı yere karşı konulamaz bir ilgi ve merak duyuyor. Ancak bu büyülü dünyanın güzellikleri olduğu kadar tehlikeleri de çoktur, ve bu tehlikelerden Nemo'yu korumak isteyen babası çocuğunu büyük bir titizlikle koruyor. Ancak bir gün aniden ortadan kaybolan Nemo'nun başına türlü talihsizlikler gelecek, babası da ardından tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.

3. Moana

3. Moana

Polinezya kültürüne dayanan Moana, macera dolu bir hikaye sunarken çocuklara farklı kültürleri tanıtıyor ve cesaretin önemini vurguluyor.

Moana Antik Polenezya'da yaşayan bir kabilenin şefinin cesur kızıdır. Güçlü ve korkusuz Moana doğanın içinde büyümüştür ve neşeli bir kızdır. Ancak yarı tanrı Maui tarafından yapılan korkunç bir lanet onun adasına dek ulaşır. Maui tanrıça Te Whiti'nin kalbini çalarak onu kızdırmıştır ve şimdi balıkçılar balık tutamaz olmuş, ekinler yetişmeden solar olmuştur. Ancak Moana bu duruma boyun eğmemeye kararlıdır. Güney Pasifik'ten yola çıkan genç kızın amacı laneti sonlandırmak için yarı tanrıyı bulmak ve ona çaldığı şeyi iade ettirmektir...

4. Zootopia

4. Zootopia

Zootopia, farklı türlerden hayvanların yaşadığı bir şehirde geçiyor. Adalet, önyargı ve işbirliği gibi önemli konuları ele alırken hayvanların sevimli dünyasına da ışık tutuyor. 

Karmakarışık ve Bolt gibi sevilen animasyon filmlerinin yönetmeni Byron Howard'ın perdeye taşıdığı Zootopia, medenileşmiş ve teknoloji kullanabilen hayvanların bir arada yaşadığı bir şehirde yaşanan ilginç bir polisiye öyküsünü perdeye taşıyor.

5. The Incredibles

5. The Incredibles

Süper kahraman ailesinin maceraları oldukça eğlenceli. Cesaret, aile birliği ve özgüven gibi konular filmin içinde işleniyor. Çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir film diyebiliriz. 

Animasyon kahramanı Mr. Incredible adı altında dünyada var olan kötülüklerle mücadele eden ve insanları kötücül şeylerden korumaya çalışan Bob Parr, dünyaca meşhurdur. Bir süre sonra hayatının bu denli yorucu olmasından yana şikayetçi olup emekliye ayrılmak ister. Eşi ve çocukları ile beraber daha sakin ve sıradan bir yaşam düzenine geçer. Çok geçmeden bu düzenden de sıkılır çünkü sigortacılık gibi bir iş onu pek kesmemektedir. Evren niyet ve isteklerini duyar ve ona bir mesaj iletilir. Bir adada artık gizli bir görevin sahibidir.

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6. The Lion King

6. The Lion King

Animasyon film denildiğinde akla ilk gelenlerden biri kuşkusuz The Lion King. Sorumluluk, sadakat ve liderlik gibi değerleri öğretirken çocukları eğlendiriyor. 

Doğanın kralı olan babasının tacının veliahtı olan Simba, kötülüklerle ve kötü hayvanlarla dolu ormanlarda günden güne daha fazla öğrenecek ve daha fazla büyüyecektir. Simba’nın sorumluluklarını üstlenme ve sorunları çözme becerisi, ormanın yeni kurallarını belirleyecektir.

7. Ferdinand

7. Ferdinand

Yine bir hayvanın başrolde olduğu bu film de çocuklar hem macera yaşayacak hem de dillerini geliştirecekler. 

Doğaya karşı duyarlı, sevgi dolu ve uysal bir boğa olan Ferdinand, insanlar tarafından dış görünüşünden dolayı tehlikeli bir canavarlar karıştırılıp yakalanır. Kendisini bir anda İspanya'da bulan sakin mizaçlı boğa, ailesine tekrar kavuşmak için yardıma ihtiyaç duyar.

8. Frozen

8. Frozen

Özellikle kız çocuklarının en sevdiği karakterlerden biri olan Elsa'nın yer aldığı filmde müzikler de bir o kadar güzel. 

Benzersiz güçlere sahip olan Kraliçe Elsa, tüm krallığı sonsuza denk kışa mahkûm etmiştir. Bunun üzerine kız kardeşi Anna, halkının tekrar eski günlerine dönebilmesi adına ilginç karakterlerden bir ekiple Elsa'nın peşine düşer.

9. Monsters, Inc.

9. Monsters, Inc.

Bu canavarlar başka canavarlar! Alıştığınız diğerlerini unutun. Sevimli canavarların dünyası sandığınızdan daha eğlenceli!

Monstropolis şehri, insanların korkarak attıkları çığlıkları enerji kaynağı olarak kullanan bir grup sevimli canavara ev sahipliği yapar. Ancak küçük bir kız çocuğunun bu dünyaya yanlışlıkla gelmesiyle işler karışır. Çünkü canavarlar, bir insanın bu dünyaya gelmesinin kendilerinde ters etki yapıp bir salgın hastalık yayacağına inanırlar. Peki küçük kız onları gerçekten de hasta edecek midir?

10. Inside Out

10. Inside Out

Bu kez filmin başrolünde duygular var. Her bir duygunun ise kendi karakteri!

Genç Riley, babasının San Francisco'da yeni bir iş bulmasıyla Orta Batı'daki hayatından koparılır. Hepimizi gibi Riley de duyguları doğrultusunda hareket eder. Peki onun bu yeni yaşamında hangi duyguları baskın gelecektir?

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