En Çok İzleyerek Öğreniyorlar: Çocuğunuzun İngilizcesini Geliştirmeye Yarayacak 10 Animasyon Film
En Çok İzleyerek Öğreniyorlar: Çocuğunuzun İngilizcesini Geliştirmeye Yarayacak 10 Animasyon Film
Hem eğlenceli hem öğretici! İzleyerek öğrenmek çocuklar için çoğunlukla en güzel yöntemlerden biri oluyor. İşte çocuğunuzun İngilizcesini geliştirmesine yardımcı olabilecek animasyon filmler...
Film açıklamaları beyazperde.com'dan alınmıştır.
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1. Toy Story
2. Finding Nemo
3. Moana
4. Zootopia
5. The Incredibles
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6. The Lion King
7. Ferdinand
8. Frozen
9. Monsters, Inc.
10. Inside Out
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