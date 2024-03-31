En Çok İzleyerek Öğreniyorlar: Çocuğunuzun İngilizcesini Geliştirmeye Yarayacak 10 Animasyon Film

Hem eğlenceli hem de öğretici olan bu film serisi, çocuklara dostluk, cesaret ve dayanışma konularında önemli mesajlar veriyor. Bir seri olması da merak duygularını katlayacaktır.

Oyuncak Hikayesi'nde Andy oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven ve oyuncaklarına değer veren küçük bir çocuktur. Ancak Andy’nin oyuncakları hakkında bilmediği bir şey vardır. Bu da Andy’nin yokluğunda, oyuncaklarının kovboy Woody’nin önderliğinde hayata geldiğidir. Bir gün Andy güzel bir hediye alır. Bu hediye de son model bir oyuncak olan Buzz-lightyear’dır. Andy’nin aldığı bu hediye oyuncaklar arasındaki ego tartışmalarını da beraberinde getirecektir.