Elin Hafızası, Makinenin Hızı: Gelecekte Kültür ve Sanat

Oysa bugün üretilen görüntüler, metinler, besteler saniyeler içinde, hiçbir biriktirme sürecine ihtiyaç duymadan ortaya çıkıyor. Bir komut satırı, bir istem cümlesi ve karşımızda bir tablo, bir şiir, bir müzik parçası. Hız bu kadar artınca, insan ister istemez kendine sorar: Sanat dediğimiz şey, sonuçta ortaya çıkan nesne midir, yoksa o nesneye varana kadar geçen zamanın, acının, yanılmanın kendisi mi?

Ben bu ikinci ihtimale inanıyorum. Çünkü sanatı sanat yapan, mükemmelliğin kendisi değil, mükemmelliğe giden yoldaki tekilliktir. Bursa'daki o ustanın elinde beliren hatalar; İpliğin bir santim kayması, desenin bir dokunuşluk sapması, aslında o kumaşı imzalayan şeydir. Makine bu hatayı yapmaz, çünkü makinenin hafızası yoktur; sadece talimatı vardır. Oysa insan hafızası hep bir şeyi unutur, bir şeyi yanlış hatırlar ve o yanlışlık çoğu zaman yeni bir biçimin kapısını aralar. Picasso'nun dediği gibi, her yaratım önce bir yıkımdır; makinenin yıkacağı bir şey yoktur, çünkü onun için her ihtimal eşit derecede nötrdür.