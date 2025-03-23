Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından DEM Parti'den İlk Açıklama
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından DEM Parti'den İlk Açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar sabahı tutuklandı. 19 Mart sabahı gözaltına alınan isim, 4 gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kalmıştı. İfadeleri alınan İmamoğlu hakkında verilen karar açıklandı. DHA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığını açıkladı.
Tutuklanma haberine siyasi isimlerden de tepkiler yükselmeye başladı. DEM Parti'den gelen ilk açıklamayı, partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptı.
Bakırhan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den ilk açıklama
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın