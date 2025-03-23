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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından DEM Parti'den İlk Açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından DEM Parti'den İlk Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 11:31

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar sabahı tutuklandı. 19 Mart sabahı gözaltına alınan isim, 4 gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarethanede kalmıştı. İfadeleri alınan İmamoğlu hakkında verilen karar açıklandı. DHA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığını açıkladı.

Tutuklanma haberine siyasi isimlerden de tepkiler yükselmeye başladı. DEM Parti'den gelen ilk açıklamayı, partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptı.

Bakırhan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den ilk açıklama

İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den ilk açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı;

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun uydurma gerekçeler ve siyasi saiklerle tutuklanmasını en güçlü şekilde reddediyoruz!

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve arkadaşlarının tutuklanmasıyla, milyonlarca yurttaşın iradesine siyasi müdahale yapılmıştır. Türkiye’de günlerdir gerilimi arttıran ve toplumu huzursuzluğa sürükleyen bu anlayış, Türkiye’nin iç barışına en büyük zararı vermeye devam ediyor.

  • 16 milyonun iradesine darbe yapılması Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gerilimleri daha fazla tetiklemiştir.

  • İstanbul halkının seçme-seçilme hakkını hiçe sayan, yargıyı siyasi bir müdahale aracına dönüştüren bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyorum. Bu karardan hızlı şekilde dönülmesi çağrısı yapıyorum.

  • Hakkâri’den İstanbul’a uzanan irade gasplarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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