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Ekrem İmamoğlu’nun Görüşme Yaptığı Otel: Müdür ve Güvenlik Müdürü Hakkında Gözaltına Kararı Verildi

Ekrem İmamoğlu’nun Görüşme Yaptığı Otel: Müdür ve Güvenlik Müdürü Hakkında Gözaltına Kararı Verildi

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 22:02

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun iş insanlarıyla görüşme gerçekleştirdiği ve kameraların bantlanması ile gündeme gelen otelin müdür ve güvenlik müdür hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil belediyede üst düzey görevlerde çalışan birçok kişi tutuklanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil belediyede üst düzey görevlerde çalışan birçok kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu’nun 2024’ün Ekim ayında bir otelde yaptığı görüşmeler de yer almıştı. Ortaya çıkan görüntülerde korumaların otelde güvenlik kameralarını bantladığı yer alıyordu.

CHP ise yaşananlar normal bir prosedür olduğunu duyurmuştu.

Soruşturma dosyasına giren otel ile ilgili savcılık gözaltı karar verdi.

Soruşturma dosyasına giren otel ile ilgili savcılık gözaltı karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Başsavcılığımızca soruşturma no:2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında; 'Le Meridien' isimli otel in suç tarihlerinde, otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora OĞURLU hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK 281) suçundan gözaltı kararı verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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