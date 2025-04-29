Ekrem İmamoğlu’nun Görüşme Yaptığı Otel: Müdür ve Güvenlik Müdürü Hakkında Gözaltına Kararı Verildi
29.04.2025 - 22:02
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun iş insanlarıyla görüşme gerçekleştirdiği ve kameraların bantlanması ile gündeme gelen otelin müdür ve güvenlik müdür hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil belediyede üst düzey görevlerde çalışan birçok kişi tutuklanmıştı.
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Soruşturma dosyasına giren otel ile ilgili savcılık gözaltı karar verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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