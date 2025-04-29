İBB’ye İkinci Dalga Operasyonu: 30 Kişi İçin Tutuklama Talebi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ikinci dalga operasyon yapılmış ve 48 kişi gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen 48 kişiden 30 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 18 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutulanmıştı.
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Savcılık sorguları tamamlanan kişi mahkemeye sevk edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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