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İBB’ye İkinci Dalga Operasyonu: 30 Kişi İçin Tutuklama Talebi

İBB’ye İkinci Dalga Operasyonu: 30 Kişi İçin Tutuklama Talebi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 21:07 Son Güncelleme: 29.04.2025 - 21:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla ikinci dalga operasyon yapılmış ve 48 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 48 kişiden 30 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 18 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutulanmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutulanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İBB’deki yolsuzluk iddiasıyla ikinci dalga operasyon yapılmış ve 48 kişi daha gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınanlar arasında İBB’de önemli görevlerde bulunanlar da yer alıyordu.

Savcılık sorguları tamamlanan kişi mahkemeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan kişi mahkemeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 48 kişiden 30 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 18 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın tutuklama talep ettiği isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da bulunuyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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