Ehliyeti Olanlar Dikkat! Yenileme Yapmayı Unutursanız Para Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilirsiniz
Ehliyeti Olanlar Dikkat! Yenileme Yapmayı Unutursanız Para Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilirsiniz
2016 öncesinde alınan B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale getirildi. Yenileme işlemi yapmayan sürücülere 2025 yılında ciddi para cezaları uygulanacak. Eski tip belgeyi kullanan sürücüler, 4 bin TL'yi geçen bir ceza ödemek zorunda kalacak.
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Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı.
B sınıfı ehliyet sahiplerine yenileme uyarısında bulunuldu.
Eski tip ehliyet kullananlar, ehliyetlerini yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almalı.
Peki ehliyet yenileme işlemi için hangi belgeler gerekli? Kimlik kartı veya pasaport, güncel biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, kan grubu belgesi (sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil), mevcut ehliyet, adli sicil kaydı.
Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecek. 2025 yılı itibarıyla eski tip ehliyeti olan sürücülere, 4 bin 64 TL para cezası uygulanacak.
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