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Ehliyet Sınavına 6 Sefer Girip Başarısız Oldu: Kopya Düzeneği için 15 bin TL'ye Anlaştı

Ehliyet Sınavına 6 Sefer Girip Başarısız Oldu: Kopya Düzeneği için 15 bin TL'ye Anlaştı

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 14:33

Kütahya'da daha önce 6 kez girdiği ehliyet sınavında başarısız olan Bekir K. kopya düzeneği ile yakalandı. Bekir K.'nin kopya düzeneği için Fecri K. ile 15 bin TL karşılığında anlaştığı ortaya çıktı.

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Bekir K. daha önce 6 kez ehliyet sınavına girmesine rağmen her girdiği sınavda başarısız olmuştu.

Bekir K. daha önce 6 kez ehliyet sınavına girmesine rağmen her girdiği sınavda başarısız olmuştu.

Bekir K. çözümü kopya çekmekte buldu. Fecri K. ile anlaşarak 15 bin TL'ye kopya düzeneği kurdurdu.

Bekir K. çözümü kopya çekmekte buldu. Fecri K. ile anlaşarak 15 bin TL'ye kopya düzeneği kurdurdu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Bekir K., 8 Ocak'ta ehliyet sınavına girmek için bir lisenin e-sınav salonuna gitti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Bekir K., 8 Ocak'ta ehliyet sınavına girmek için bir lisenin e-sınav salonuna gitti.

Sınavda gömlek düğmesi görünümlü gizli kamerayla soruları karşı tarafa gösteren Bekir K., kulaklık sayesinde de cevapları öğrenerek soruları yanıtlıyordu.

Sınavda gömlek düğmesi görünümlü gizli kamerayla soruları karşı tarafa gösteren Bekir K., kulaklık sayesinde de cevapları öğrenerek soruları yanıtlıyordu.

Sınav gözetmeni bu kopya düzeneğini fark etti. Bekir K. sınavdan çıkarılarak gözaltına alındı.

Sınav gözetmeni bu kopya düzeneğini fark etti. Bekir K. sınavdan çıkarılarak gözaltına alındı.
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Bekir K. polise verdiği ifadesinde sınava daha önce 6 kez girmesine rağmen geçemediğini belirterek, "Ehliyet sınavından geçemeyince böyle bir yol buldum. İnternetten yaptığım araştırmada birini buldum. Sınavı geçmem halinde 15 bin lira vermek üzere anlaştım. Sınav günü tanımadığım kişi ilçeye geldi. Üzerime kamera ve kulaklık düzeneğini kurdu." dedi.

Bekir K. polise verdiği ifadesinde sınava daha önce 6 kez girmesine rağmen geçemediğini belirterek, "Ehliyet sınavından geçemeyince böyle bir yol buldum. İnternetten yaptığım araştırmada birini buldum. Sınavı geçmem halinde 15 bin lira vermek üzere anlaştım. Sınav günü tanımadığım kişi ilçeye geldi. Üzerime kamera ve kulaklık düzeneğini kurdu." dedi.

Fecri K. ve Bekir K. 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Fecri K. ve Bekir K. 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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