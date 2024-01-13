Ehliyet Sınavına 6 Sefer Girip Başarısız Oldu: Kopya Düzeneği için 15 bin TL'ye Anlaştı
Ehliyet Sınavına 6 Sefer Girip Başarısız Oldu: Kopya Düzeneği için 15 bin TL'ye Anlaştı
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Bekir K. daha önce 6 kez ehliyet sınavına girmesine rağmen her girdiği sınavda başarısız olmuştu.
Bekir K. çözümü kopya çekmekte buldu. Fecri K. ile anlaşarak 15 bin TL'ye kopya düzeneği kurdurdu.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Bekir K., 8 Ocak'ta ehliyet sınavına girmek için bir lisenin e-sınav salonuna gitti.
Sınavda gömlek düğmesi görünümlü gizli kamerayla soruları karşı tarafa gösteren Bekir K., kulaklık sayesinde de cevapları öğrenerek soruları yanıtlıyordu.
Sınav gözetmeni bu kopya düzeneğini fark etti. Bekir K. sınavdan çıkarılarak gözaltına alındı.
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Bekir K. polise verdiği ifadesinde sınava daha önce 6 kez girmesine rağmen geçemediğini belirterek, "Ehliyet sınavından geçemeyince böyle bir yol buldum. İnternetten yaptığım araştırmada birini buldum. Sınavı geçmem halinde 15 bin lira vermek üzere anlaştım. Sınav günü tanımadığım kişi ilçeye geldi. Üzerime kamera ve kulaklık düzeneğini kurdu." dedi.
Fecri K. ve Bekir K. 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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