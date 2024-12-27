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Efsanenin Perde Arkası: Naim Süleymanoğlu Halter Dersinde Gerçekten Sınıfta mı Kaldı?

etiket Efsanenin Perde Arkası: Naim Süleymanoğlu Halter Dersinde Gerçekten Sınıfta mı Kaldı?

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 23:15

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenci olan Naim Süleymanoğlu’nun, 1991 yılında halter dersinden sınıfta kalması, dönemin en dikkat çeken olaylarından biriydi. Hocası Mehmet Ziya Ayaslan, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim’in sınavlara katılamaması nedeniyle geçer not vermemişti. Bu karar, büyük yankı uyandırarak ülke gündemini meşgul etmiş, hatta Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a kadar uzanmıştı.

Yıllar sonra Mehmet Ziya Ayaslan ile bir araya geldik. Buluşmamız, 19 Mayıs Spor Kompleksi’nde, Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu gibi efsanelerin ter döktüğü büyüleyici antrenman salonunda gerçekleşti. Bu tarihi atmosferde, sohbetimize Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Mehmet Ziya Ayaslan ve Naim’in eski takım arkadaşları da eşlik etti.

Spor tarihine damga vurmuş bu olayın detaylarını bizzat birinci ağızlardan dinlemek, benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Gelin, o tarihi anlara birlikte tanıklık edelim.

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Mehmet Ziya Ayaslan kimdir?

Mehmet Ziya Ayaslan kimdir?

Mehmet Ziya Ayaslan, halter sporuyla 1968 yılında tanıştı. 16 yaşında başladığı bu branşta kısa sürede büyük başarılar elde etti. Türkiye, Dünya, Avrupa şampiyonaları ve Balkan oyunlarında dereceler kazanarak adını uluslararası arenada duyurdu. Sporcu kimliğinin yanı sıra, antrenör olarak da ay-yıldızlı formayı gururla taşıdı. Aktif spor kariyerini sonlandırdıktan sonra genç kuşaklara halterin inceliklerini öğretmek için kolları sıvadı ve Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda akademisyen olarak görev yaptı. Bu süreçte, tecrübelerini yeni nesillere aktararak, halter branşının üniversitelerde ders olarak okutulmasını sağladı.

Cep Herkülü ve Gazi Eğitim Enstitüsü

Dünya çapında şöhrete sahip efsanevi sporcumuz Naim Süleymanoğlu, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrencilik yapıyordu. O dönem yaşanan heyecanı, hocası Mehmet Ziya Ayaslan şu sözlerle dile getiriyor:

“Naim’in okulumuzda okuyacağını öğrendiğimizde hepimiz büyük bir heyecan yaşadık. Her gelişinde okulda adeta yer yerinden oynuyordu. Tüm öğrenciler onun etrafında toplanır, imza almak ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluştururdu.”

Naim Süleymanoğlu, yalnızca Türk spor tarihinin değil, dünya spor tarihinin de en büyük isimlerinden biriydi. Onunla aynı ortamda bulunmak, öğrenciler için tarif edilmesi zor bir mutluluk ve unutulmaz bir hatıraydı. Ancak milli sporcular için akademik süreci sürdürebilmek her zaman büyük bir zorluktu. Yoğun müsabaka takvimleri ve uluslararası yarışmalar nedeniyle derslere düzenli katılım neredeyse imkânsız hale geliyordu. Naim Süleymanoğlu da bu zorlukların ötesinde mücadele eden bir efsaneydi.

"İnanın içim cız etti”

"İnanın içim cız etti”

Mehmet Ziya Ayaslan, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda akademisyenlik yaptığı dönemde, ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’na halter dersi vermişti. Ancak, 1991 yılında Atina'da düzenlenen Akdeniz Oyunları sırasında Naim, derslere ve sınavlara katılamamış ve bu nedenle halter dersinden sınıfta kalmıştı. O dönemde büyük yankı uyandıran bu durum, gazetelerde 'Naim’i Halter Dersinden Bıraktık' gibi manşetlere yol açmıştı.

Bir araya geldiğimizde, Mehmet Ziya Ayaslan yıllar sonra o dönemi şu şekilde anlattı: “Naim, müsabakalar nedeniyle derslere katılamıyordu. Sınavlara katılmadığı için ona geçer not vermem mümkün değildi. Bu, teknik bir sorun değil, kuralların gereği bir durumdu. Naim, sıradan bir sporcu değildi; herkesin gözü üzerinde, sürekli takip edilen bir isimdi. Bu olay beni hala üzüyor, içim cız ediyor. Böyle bir olayla anılmak kolay değil, ancak Naim’le çok güzel zamanlar geçirdik. Hem arkadaşı hem de antrenörü oldum. Aramızda hiçbir sorun yaşanmadı.”

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da araya girerek: “Abim, sporculuk kariyerinden dolayı okulu uzun bir sürede bitirebildi. ” O dönemde, Mehmet Ziya Ayaslan’ın karşısında başka bir seçenek bulunmadığı açıkça görülüyordu.: 'Mehmet Hoca, o zaman elinde başka bir seçenek yoktu.

O dönemde, konu Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a kadar ulaşmış ve Devlet Bakanı İlhan Aküzüm, “Naim idmanlar ve müsabakalardan dolayı derslerine katılamadıysa, bir çözüm yolu buluruz” açıklamasını yapmıştı. Ancak, gazetelere yansıyan bu haber, olayın büyümesine yol açmış ve Mehmet Ziya Ayaslan, yıllarca açıklamalarına rağmen hep 'Naim’i halterden sınıfta bırakan hoca' olarak anılmaya devam etmişti.Sohbetimiz sırasında, Mehmet Ziya Ayaslan'ın bu olaydan dolayı yaşadığı üzüntüyü hissedebiliyorduk. Ancak, sohbet ilerledikçe, olayın karşısında başka bir seçeneği olmadığı da yüzünden belli oluyordu.  Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun da hak verdiği Mehmet Ziya Ayaslan, yıllar sonra kendini bir kez daha ifade edebilmenin mutluluğu gözlerinden anlaşılıyordu

Efsaneye minnet ve anılar

Bu sohbet sırasında, Mehmet Hoca’nın Naim Süleymanoğlu’ndan gururla bahsettiğine tanık olduk. 19 Mayıs Stadyumu’nun büyüleyici atmosferi, adeta efsanevi sporcuların ayak izlerini taşıyan tarihi bir zemin gibiydi. O özel mekânda, yılların ötesinden gelen anılar yeniden canlanıyor, duygusal anlar yaşanıyordu. Her köşe, her tribün, sporun zirveye ulaşan o anlarının izlerini taşıyor, geçmişin izleriyle doluydu.

Mehmet Ziya Ayaslan, yıllar sonra, yaşanan olayla ilgili nihayet kendini ifade etme fırsatını bulmuştu. O an, sadece bir açıklama değil, bir rahatlama, bir huzur anıydı. Aradan geçen onca zamana rağmen, duyduğu üzüntüye rağmen, kendisini doğru şekilde anlatabilmiş olmanın huzuruyla bizlere teşekkür etti. Bu, sadece bir hocanın değil, bir insanın içsel yolculuğunun da yansımasıydı. O anın samimiyeti, sohbetin derinliği ve duygusal yoğunluğu, hepimizi etkisi altına aldı.

Bu konuda ne düşündüğünüzü bilemem, ancak ben, bu olaya ilk elden tanıklık eden biri olarak, gönlüm rahat bir şekilde ve güzel anılarla o salondan ayrıldım. O anın içinde taşıdığı samimiyet ve duygusallık, yalnızca o anı yaşayanlar için değil, tüm zamanlar için değerli bir hatıra olarak kaldı.

Bu vesileyle, Türk spor tarihine altın harflerle adını yazdıran, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu’nu bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bizlere miras bıraktığı eşsiz başarıları için şükranlarımızı sunuyoruzOnun azmi, mücadelesi ve zaferleri, geleceğin sporcularına ilham olmaya devam edecek.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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