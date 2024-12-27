Efsanenin Perde Arkası: Naim Süleymanoğlu Halter Dersinde Gerçekten Sınıfta mı Kaldı?
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenci olan Naim Süleymanoğlu’nun, 1991 yılında halter dersinden sınıfta kalması, dönemin en dikkat çeken olaylarından biriydi. Hocası Mehmet Ziya Ayaslan, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim’in sınavlara katılamaması nedeniyle geçer not vermemişti. Bu karar, büyük yankı uyandırarak ülke gündemini meşgul etmiş, hatta Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a kadar uzanmıştı.
Yıllar sonra Mehmet Ziya Ayaslan ile bir araya geldik. Buluşmamız, 19 Mayıs Spor Kompleksi’nde, Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu gibi efsanelerin ter döktüğü büyüleyici antrenman salonunda gerçekleşti. Bu tarihi atmosferde, sohbetimize Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Mehmet Ziya Ayaslan ve Naim’in eski takım arkadaşları da eşlik etti.
Spor tarihine damga vurmuş bu olayın detaylarını bizzat birinci ağızlardan dinlemek, benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Gelin, o tarihi anlara birlikte tanıklık edelim.
Mehmet Ziya Ayaslan kimdir?
Cep Herkülü ve Gazi Eğitim Enstitüsü
Dünya çapında şöhrete sahip efsanevi sporcumuz Naim Süleymanoğlu, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrencilik yapıyordu. O dönem yaşanan heyecanı, hocası Mehmet Ziya Ayaslan şu sözlerle dile getiriyor:
“Naim’in okulumuzda okuyacağını öğrendiğimizde hepimiz büyük bir heyecan yaşadık. Her gelişinde okulda adeta yer yerinden oynuyordu. Tüm öğrenciler onun etrafında toplanır, imza almak ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluştururdu.”
Naim Süleymanoğlu, yalnızca Türk spor tarihinin değil, dünya spor tarihinin de en büyük isimlerinden biriydi. Onunla aynı ortamda bulunmak, öğrenciler için tarif edilmesi zor bir mutluluk ve unutulmaz bir hatıraydı. Ancak milli sporcular için akademik süreci sürdürebilmek her zaman büyük bir zorluktu. Yoğun müsabaka takvimleri ve uluslararası yarışmalar nedeniyle derslere düzenli katılım neredeyse imkânsız hale geliyordu. Naim Süleymanoğlu da bu zorlukların ötesinde mücadele eden bir efsaneydi.
"İnanın içim cız etti”
Efsaneye minnet ve anılar
Bu sohbet sırasında, Mehmet Hoca’nın Naim Süleymanoğlu’ndan gururla bahsettiğine tanık olduk. 19 Mayıs Stadyumu’nun büyüleyici atmosferi, adeta efsanevi sporcuların ayak izlerini taşıyan tarihi bir zemin gibiydi. O özel mekânda, yılların ötesinden gelen anılar yeniden canlanıyor, duygusal anlar yaşanıyordu. Her köşe, her tribün, sporun zirveye ulaşan o anlarının izlerini taşıyor, geçmişin izleriyle doluydu.
Mehmet Ziya Ayaslan, yıllar sonra, yaşanan olayla ilgili nihayet kendini ifade etme fırsatını bulmuştu. O an, sadece bir açıklama değil, bir rahatlama, bir huzur anıydı. Aradan geçen onca zamana rağmen, duyduğu üzüntüye rağmen, kendisini doğru şekilde anlatabilmiş olmanın huzuruyla bizlere teşekkür etti. Bu, sadece bir hocanın değil, bir insanın içsel yolculuğunun da yansımasıydı. O anın samimiyeti, sohbetin derinliği ve duygusal yoğunluğu, hepimizi etkisi altına aldı.
Bu konuda ne düşündüğünüzü bilemem, ancak ben, bu olaya ilk elden tanıklık eden biri olarak, gönlüm rahat bir şekilde ve güzel anılarla o salondan ayrıldım. O anın içinde taşıdığı samimiyet ve duygusallık, yalnızca o anı yaşayanlar için değil, tüm zamanlar için değerli bir hatıra olarak kaldı.
Bu vesileyle, Türk spor tarihine altın harflerle adını yazdıran, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu’nu bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bizlere miras bıraktığı eşsiz başarıları için şükranlarımızı sunuyoruzOnun azmi, mücadelesi ve zaferleri, geleceğin sporcularına ilham olmaya devam edecek.
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