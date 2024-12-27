Efsanenin Perde Arkası: Naim Süleymanoğlu Halter Dersinde Gerçekten Sınıfta mı Kaldı?

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenci olan Naim Süleymanoğlu’nun, 1991 yılında halter dersinden sınıfta kalması, dönemin en dikkat çeken olaylarından biriydi. Hocası Mehmet Ziya Ayaslan, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim’in sınavlara katılamaması nedeniyle geçer not vermemişti. Bu karar, büyük yankı uyandırarak ülke gündemini meşgul etmiş, hatta Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a kadar uzanmıştı.

Yıllar sonra Mehmet Ziya Ayaslan ile bir araya geldik. Buluşmamız, 19 Mayıs Spor Kompleksi’nde, Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu gibi efsanelerin ter döktüğü büyüleyici antrenman salonunda gerçekleşti. Bu tarihi atmosferde, sohbetimize Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Mehmet Ziya Ayaslan ve Naim’in eski takım arkadaşları da eşlik etti.

Spor tarihine damga vurmuş bu olayın detaylarını bizzat birinci ağızlardan dinlemek, benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Gelin, o tarihi anlara birlikte tanıklık edelim.