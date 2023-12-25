Ebced Hesabına Göre Sevdiğin Kişiyle Ne Kadar Uyumlusun?
Ebced Hesabına Göre Sevdiğin Kişiyle Ne Kadar Uyumlusun?
Ebced hesabına göre sevdiğin kişiyle ne kadar uyumlusun?
Hadi teste 👇
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İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var? Örnek: ECE 👉 E + E = 2
İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?
İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?
İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?
Peki annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?
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Annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?
Annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?
Son olarak annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?
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Alaka seviyesini algılayamadım
Anamin adini sorunca testi biraktim, 14 subatin aq
bende öyle paranoyam ortaya çıktı mdkwkd
Bu tarz testleri blr gün gerçekten sevdiğimiz olunca yaparız 🙂tabii burada olursam..
olmazsın.