Ebced hesabına göre sevdiğin kişiyle ne kadar uyumlusun?

Maalesef çok da uyumlu olduğunuz söylenemez.

Ayrı dünyaların insanısınız, sizin çift olduğunuzu duyanlar şaşıp kalıyor. Ayrı zevkleriniz var, bu yüzden sık sık ya tek ya da arkadaşlarınızla vakit geçiriyorsunuz. Birlikteyken yapacak çok az şey bulabiliyorsunuz. Film izlemek dert, dışarıda bir yere gitmek dert... Ancak sizi bir arada tutan şey sevginiz. Uyum bakımından eksik olsanız da sevginiz her şeyi örtbas ediyor. Yine de sevgi bir yere kadar... Nereye kadar hiçbir ortak yönünün olmadığı bir insanla yaşayabilirsin ki? Belki de birbirinizin tercihlerine bir şans verip, beraber vakit geçirmenin yollarını artırmalısınız.