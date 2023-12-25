Görüş Bildir
Haberler
Test
Ebced Hesabına Göre Sevdiğin Kişiyle Ne Kadar Uyumlusun?

Ebced Hesabına Göre Sevdiğin Kişiyle Ne Kadar Uyumlusun?

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:31

Ebced hesabına göre sevdiğin kişiyle ne kadar uyumlusun?

Hadi teste 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var? Örnek: ECE 👉 E + E = 2

İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var? Örnek: ECE 👉 E + E = 2

İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

İsminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

Peki annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

Peki annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?
İçeriğin Devamı Aşağıda

Annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

Annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

Annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

Annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

Son olarak annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?

Son olarak annenin isminde aşağıdaki harflerden toplam kaç tane var?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Uyumun dibine vurmuşsunuz.

Uyumun dibine vurmuşsunuz.

Sen sevgilinle uyumun dibine vurmuşsun.

Ruh eşi denen şeye inanır mısın? İnansan iyi olur çünkü sen seninkini bulmuşsun! Hala öyle biri yok diyorsan da kaderinde var, hiç merak etme. Sizi gören herkes hem imreniyor hem kıskanıyor. Birbirinizi anlamak hiç de zor olmuyor çünkü her anlamda uyumlusunuz. Kavgalarınız çok sudan sebeplerle oluyor çünkü hakkında tartışacak büyük mevzularınız olmuyor. Sizin kavganız maksimum 10-15 dakika sürer. 16. dakikada fabrika ayarlarına dönersiniz. Çünkü aşk tam olarak böyle bir şey değil mi? Birbirinize kızgın ve küs kalamazsınız.

Toksik anlamda birbirinize uyumlusunuz!

Toksik anlamda birbirinize uyumlusunuz!

Sevgilinle toksik bakımdan birbirinize uygunsunuz. 

İkiniz de oldukça toksik bireylersiniz ve beraberken bazen bu toksiklik ya nötrleniyor ya da iyice artıyor. Kavgalarınızı iki büyük düşman gibi edip, birbirinizi başka kimseniz yokmuşcasına seviyorsunuz. Elbette ilişkinizin sağlıklı olduğunu söylemek yanlış olur ama ikiniz de halinizden memnun gibi duruyorsunuz. Çünkü toksiklik ikinizin de kanına işlemiş. Arkadaşlarınız kavga edip küstüğünüzü duymaktan sıkıldı, artık kulak bile asmıyorlar. Çünkü zaten barışırsınız. Yine de biraz toksikliği azaltmakta fayda var, ne dersin?

Maalesef sizde uyumun U'su yok.

Maalesef sizde uyumun U'su yok.

Maalesef çok da uyumlu olduğunuz söylenemez.

Ayrı dünyaların insanısınız, sizin çift olduğunuzu duyanlar şaşıp kalıyor. Ayrı zevkleriniz var, bu yüzden sık sık ya tek ya da arkadaşlarınızla vakit geçiriyorsunuz. Birlikteyken yapacak çok az şey bulabiliyorsunuz. Film izlemek dert, dışarıda bir yere gitmek dert... Ancak sizi bir arada tutan şey sevginiz. Uyum bakımından eksik olsanız da sevginiz her şeyi örtbas ediyor. Yine de sevgi bir yere kadar... Nereye kadar hiçbir ortak yönünün olmadığı bir insanla yaşayabilirsin ki? Belki de birbirinizin tercihlerine bir şans verip, beraber vakit geçirmenin yollarını artırmalısınız.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
o. k.

Alaka seviyesini algılayamadım

Kamil Dogru

Anamin adini sorunca testi biraktim, 14 subatin aq

Deniz Ekim

bende öyle paranoyam ortaya çıktı mdkwkd

..

Bu tarz testleri blr gün gerçekten sevdiğimiz olunca yaparız 🙂tabii burada olursam..

kenan öz

olmazsın.