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Düzenli Bir Cinsel Hayatın Size Kazandıracağı 10 Şey

etiket Düzenli Bir Cinsel Hayatın Size Kazandıracağı 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 23:46

Düzenli bir cinsel hayat gerekli mi? Düzenli cinsel hayatın artıları nelerdir? Gelin birlikte cinsel hayatınızın size katabileceklerine ve bu soruların cevaplarına bakalım!

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1. Stresi azaltır.

Cinsel aktivite, vücudunuzdaki stres hormonlarının azalmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden düzenli bir cinsel hayatınız olduğunda stresinizin de yavaş yavaş azaldığını görebilirsiniz.

2. Daha iyi uyku uyumanızı sağlar.

Orgazm sonrası salgılanan endorfinler, daha iyi bir uykuya yardımcı olabilir. Hatta dikkat ettiğinizde orgazm olduğunuz günlerde daha iyi uyuduğunuzu bile fark edebilirsiniz. Bir de bunun düzenli olduğunu düşünün!

3. Bağışıklık sisteminiz güçlenir.

Cinsel aktivite, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve hastalıklara karşı direncinizi artırabilir. Yapılan araştırmalara göre de düzenli cinsel hayat vücudunuzu da etki ediyor tabii.

4. Kalp sağlığına iyi gelir.

Cinsel aktivite, kalp sağlığını destekleyebilir ve kan dolaşımını iyileştirebilir. Yapılan araştırmalara göre de düzenli cinsel ilişki yaşayanların kan dolaşımının daha iyiye gittiği gözlemlenmiş. Gerçekten çok iyi!

5. Daha zinde olursunuz.

Cinsel aktivite, fiziksel dayanıklılığınızı ve zindeliğinizi artırabilir. Zaten hareket etmek de zinde kalmanızı sağladığından cinsel aktivitede yaptığınız her bir pozisyon da sizi daha zinde biri yapıyor.

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6. Ağrılarınız azalır.

Orgazm sırasında serbest bırakılan endorfinler, ağrı kesici etkilere sahip olabilir. Regl ağrısından kas ağrısına kadar pek çok ağrının azalması cinsel ilişkiyle mümkün!

7. Kendinize güveniniz artar.

Tatmin edici bir cinsel yaşam, kişinin kendine güvenini artırabilir. Birlikte olduğunuz partnerinizle yakınlaşmanız ve tüm süreç size çok iyi gelecek!

8. Daha iyi bir ruh halinde olursunuz.

Cinsel aktivite, mutluluk hormonları olan serotonin ve dopamin salınımını artırabilir. Yani tamamen bilimsel şekilde düzenli cinsel ilişki yaşayan kişilerin daha mutlu ve iyi bir ruh halinde olduğu da kanıtlanmış.

9. Daha kolay ve iyi şekilde konsantre olabilirsiniz.

Orgazm sonrası rahatlama, zihinsel odaklanma yeteneğinizi artırabilir. Gerçekten de düzenli cinsel ilişkinin iyi gelmeyeceği bir şey yok gibi!

10. Daha uzun yaşayabilirsiniz.

Bazı araştırmalar, düzenli cinsel aktivitenin uzun ömürlülüğü artırabileceğini göstermektedir. Bunun için uzun bir süre düzenli cinsel ilişkinin şart olduğunu da belirtelim tabi.. Ee deneyip görecekler el kaldırsın!

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