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Duygusal Çiftler Buraya: Manevi Şeylere Bayılan Sevgilinize Yapabileceğiniz 10 Hediye

etiket Duygusal Çiftler Buraya: Manevi Şeylere Bayılan Sevgilinize Yapabileceğiniz 10 Hediye

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 23:01

Bazı kişiler ilişkideyken maddi hediyelerdense manevileri çok daha fazla sever. Eğer partnerin de onlardan biriyse bu içerikteki fikirler tam senlik!

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1. Farklı ruh hallerinde okuyabileceği mektuplar yaz.

Mektupları tek tek zarflara koy ve bu zarfların üstüne 'Mutsuz hissettiğinde aç', 'Beni çok özlediğinde aç' gibi notlar düş. Bu mektuplar ilişkinize çok iyi gelecek!

2. İlişkinize özel harita yap.

2. İlişkinize özel harita yap.

Hazırlayacağın haritada ilk öpüştüğünüz, birbirinize seni seviyorum dediğiniz ilk yer gibi konumlar olabilir. Neleri koyacağına sen karar vermelisin. Fikir bizden, konumlar senden!

3. Notlarla süslediğin bir fotoğraf albümü hazırla.

Fotoğrafları polaroid şeklinde çıkartırsan çok daha tatlı hale geleceklerdir. Yanlarına fotoğrafın çekildiği anlarla ilgili notlar da düşersen tadından yenmez! 🙃

4. Tam olarak onu yansıtan bir kupa yap.

Bunun için tek seans gidebileceğin seramik workshoplarını tercih edebilirsin. Bu workshoplarda sıfırdan kupa yapmana da gerek yok. İstersen direkt hazır olan kupaları boyayarak da ilerleyebilirsin.

5. İlişkinizi anlatan bir günlük tut.

Bu günlük hediyesinin hazırlık süreci diğerlerine göre biraz daha uzun ve uğraşlı olabilir. Hatta bizce en az 1 sene boyunca bu günlüğü tut ki hediyeyi verdiğinde aşırı şaşırsın!

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6. Gün batımını birlikte izleyebileceğiniz güzel bir manzara seç.

Manzara karşısında ikinizin de büyüleneceği bir yer seçmeye çalışabilirsin. Birlikte gün batımını izleyeceğiniz o yeri bir daha hiç unutmayacağınıza emin ol!

7. Monstera bitkisi hediye et.

Bu bitkiyi hediye ederken yazabileceğin ufak bir not önerisi de verelim... Monstera bitkisinin yapraklarının yırtık olmasının sebebi altındaki yapraklara da su gelmesini sağlamak. İlişkide de fedakarlıklar yaparak güzel yerlere gelip yeşerebilirsiniz.

8. Senin için en özel kitabı ona al.

Kitabın ilk sayfasına senin için ne kadar özel olduğundan ve partnerine de verdiğinden değerden bahsedecek bir not yazabilirsin. O kadar tatlı bir hediye ki!

9. Her zaman çalmayı istediğini söylediği bir enstrümanı hediye et.

Bunu yaparak aslında onun sözlerine ne kadar dikkat ettiğini ve hayallerini desteklediğini de göstermiş olursun. Hem bakarsın o da ileride bu enstrümanı çalmayı öğrenip sana serenat yapar. 🙂

10. En tatlı anlarınızın olduğu bir video klip hazırla.

Bu videonun arkasına her dinlediğinizde 'Bu şarkı bizi anlatıyor!' dediğiniz o şarkıyı da ekle ve hiç beklemediği bir anda ona bu videoyu izlet. Ne söyleyeceğini bilemeyecek kadar heyecanlanacak!

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