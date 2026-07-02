Dünyanın En Çok İlgi Gören 8 Alışveriş Caddesi ve Ortak Özellikleri
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Alışveriş çılgınlarının gözlerinden kalpler çıkartan, kredi kartlarının limitlerini zorlamaktan asla çekinmediği ve sadece vitrinlerine bakmanın bile insanı bir Hollywood filmindeymiş gibi hissettirdiği o efsanevi caddelere doğru bir dünya turuna çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım!
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1. New York - Fifth Avenue
2. Paris - Champs-Élysées
3. Londra - Oxford Street
4. Milano - Via Montenapoleone
5. Tokyo - Ginza
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6. Los Angeles - Rodeo Drive
7. Singapur - Orchard Road
8. Seul - Myeongdong
Bu caddeler ucuzluk peşinde koşanlardan ziyade sadece en havalı ve en büyük mağazalara ev sahipliği yapmaya odaklanıyor.
Dünyanın en ünlü caddeleri alışverişin yanı sıra zengin bir yeme içme kültürü de sunuyor.
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Harika bir ulaşım ağına ve üst düzey yürüyüş konforuna sahip olmaları da önemli bir ortak özellik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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