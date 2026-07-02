Dünyanın En Çok İlgi Gören 8 Alışveriş Caddesi ve Ortak Özellikleri

Dünyanın en romantik şehrine gidip de bu caddede bir aşağı bir yukarı yürümeden dönmek kesinlikle kabul edilemez. Tarihi Zafer Takı ile başlayan bu geniş bulvar, lüks modanın en elit temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Geniş kaldırımları sayesinde kendinizi bir podyumda yürüyormuş gibi hissetmeniz işten bile değil. Mağazaların büyüleyici mimarisi, caddenin her köşesinden buram buram tüten kahve kokularıyla birleşerek insanı adeta büyülüyor. Hem tarihi koklamak hem de modanın nabzını tutmak isteyenler için dünyadaki en popüler adreslerden biri burası oluyor.