Dünya Koşmayı Hatırladı, Karadeniz Zaten Hiç Durmamıştı
60’ın üzerinde ülkeden katılımcıyla “Kaçkar by UTMB” 11-13 Eylül’de ikinci kez Kaçkarlar’da!
Bir anda herkes koşmaya başladı, telefonlar koşu uygulamaları rozetleriyle doldu, içerik üreticileri bile şaşkın: 'herkes neden koşmaya başladı?' Bu merakın kaynağını ararken yolumuz uzun bir yoldan geçti: ekran başında geçirdiğimiz saatlerden, bedenimizin yüz binlerce yıllık hafızasına, oradan da Karadeniz'in hiç susmayan temposuna. Yolun sonunda ise gerçek bir davet var. 11-13 Eylül'de Kaçkarlar'da, dünyanın 72 farklı noktasında parkuru olan UTMB'nin, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirdiği “Kaçkar by UTMB” sadece profesyonelleri değil Ayder 4K’sıyla “ben de koşarım” diyenleri de bekliyor.
Milyonlarca Yıllık Bir Alışkanlık
Adı Koşu Değildi Ama Hiç Durmadılar
Tulum Yine Çalıyor: UTMB İkinci Kez Kaçkarlar'da
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