Dünya Koşmayı Hatırladı, Karadeniz Zaten Hiç Durmamıştı

Dünya bu hareket ihtiyacını yeniden fark ediyor olabilir. Ama Türkiye’nin bir köşesinde bu hiç bitmemiş bir ritim zaten. Karadeniz'de, özellikle dağ köylerinde, hayat hiç durmayı öğrenmemiş bir tempo üzerine kurulu; bunun adı belki hiç “koşu” olmadı ama hareketsiz geçen bir gün de olmadı.

Bölge üzerine yazılanların ortak noktası şu: zorlu coğrafya; yani sert deniz, dik yamaç, sisli yayla, buradaki insana kolay bir hayat değil mücadeleyle kazanılmış bir dayanıklılık bırakmış. Rize özelinde de çalışkanlık ve doğaya duyulan bağlılık öne çıkan özellikler olarak anılıyor. Karadeniz insanının “hızlı yaşayan” bir karaktere sahip olduğu da sıkça söylenir. Hızlı konuşur, hızlı karar verir, hızlı hareket eder… Bu tempo bir koşucunun zihniyetine hiç yabancı değil aslında, ikisi de anın içinde kalmayı, düşünmeden önce harekete geçmeyi gerektirir.

Bunun gündelik hayattaki karşılığı da hiç küçümsenecek gibi değil. Çay toplamak, dik yamaçta sırtta küfeyle saatlerce yürümek demek. Yayla göçü, koca bir ailenin eşyasıyla birlikte dağın tepesine mevsimlik bir taşınma, üstelik yüzyıllardır her yıl tekrar eden bir gelenek. Horon ise ayrı bir bahis; kemençe ve tulumun hiç durmayan hızına ayak uydurmaya çalışırken insanı nefes nefese bırakan, bazen saatlerce süren bir dans. Bir düğünde sabaha kadar horon tepen birinin ertesi gün 'spor yaptım' iddiasına kim “hayır yapmadın” diyebilir?

“Karadenizliler doğuştan dayanıklı” gibi bir genetik iddiada bulunmaya hiç gerek yok, üstelik böyle bir iddia hem bilimsel olmaz hem de haksızlık eder. Ama coğrafya ve gündelik hayat burada zaten bedeni sürekli hareket hâlinde tutmuş, bu kesin. Dünya yeni yeni “hareket ihtiyacı!” derken bu topraklarda bu hep gündelik hayatın doğal bir parçası olmuş, kimse de buna spor demeyi düşünmemiş.