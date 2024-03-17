Duayen Gazeteci ve Yazar Ali Sirmen Hayatını Kaybetti
Duayen Gazeteci ve Yazar Ali Sirmen Hayatını Kaybetti
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen hayatını kaybetti. Hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı. Sirmen bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
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Duayen gazeteci ve yazar Ali Sirmen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sirmen, bir süredir İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı. Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.
Ali Sirmen kimdir?
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ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN KALANLARADA SABIRLAR VERSİN İNŞALLAH AMİN
"Galiba zaman geçmiyor, o yerinde duruyor. Geçen biziz." Ruhu şad olsun🙏