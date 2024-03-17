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Duayen Gazeteci ve Yazar Ali Sirmen Hayatını Kaybetti

Duayen Gazeteci ve Yazar Ali Sirmen Hayatını Kaybetti

Ali Sirmen
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.03.2024 - 14:51

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen hayatını kaybetti.  Hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı. Sirmen bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. 

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Duayen gazeteci ve yazar Ali Sirmen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sirmen, bir süredir İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Duayen gazeteci ve yazar Ali Sirmen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sirmen, bir süredir İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı. Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve sinema-dizi oyuncusu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı. Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.

Ali Sirmen kimdir?

Ali Sirmen kimdir?

Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, 10 Kasım 1939'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu.

Sirmen, köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Sirmen, son olarak gazetemizde yazılarını kaleme alıyordu.

Sirmen, 1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.

İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı.

SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biriydi.

Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

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Cemal

ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN KALANLARADA SABIRLAR VERSİN İNŞALLAH AMİN

mamamia

"Galiba zaman geçmiyor, o yerinde duruyor. Geçen biziz." Ruhu şad olsun🙏