Dostuna Veda Eden Louis'ten Hayran Bırakan Palvin'e 18 Ekim'de Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Dostuna Veda Eden Louis'ten Hayran Bırakan Palvin'e 18 Ekim'de Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Billie Eilish
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Hilary Duff
Sabrina Carpenter
Katy Perry
Shawn Mendes
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Barbara Palvin
Nicola Peltz
Nicki Minaj
Ariana Grande
Sofia Vergara
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Louis Tomlinson
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