Donald Trump'ın Yemin Töreninde Dünyanın Konuştuğu Servet Karesi
Donald Trump, resmi yeminini ederek ABD’nin 47. Başkanı oldu. Trump’ın ikinci başkanlık dönemi başlarken yemin törenine damga vuran anlar yaşandı. Trump’ın A Takımı’nı milyarderlerden oluşturduğu biliniyor. Yemin töreni milyarderler geçidine sahne olurken bir fotoğraf karesi gündem oldu.
Fotoğraf karesinde Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Google'ın Üst Yöneticisi Sundar Pichai gibi isimler yan yana sıralandı. Dört ismin toplam serveti 1 trilyon doları aşıyor.
Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Daron Acemoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğraf karesini alıntılayıp dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
ABD ve dünyada Trump 2.0 dönemi başladı. Kasım 2024 seçimlerinde sandıktan zaferle ayrılan Trump, geçen günlerde yemin ederek 47'nci ABD Başkanlığı'na resmen başlamış oldu.
Trump, kabinesini ve A Takımını milyarderlerden oluşturduğu biliniyor. Yemin töreni ise adeta milyarderler geçidine sahne oldu.
Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Ancak bu fotoğraf karesi tarihe geçecek cinsten. Nedeni ise toplam servetleri 1 trilyon doları bulan dört milyarderin yan yana yer alması...
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