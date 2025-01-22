Donald Trump'ın Yemin Töreninde Dünyanın Konuştuğu Servet Karesi

Donald Trump, resmi yeminini ederek ABD’nin 47. Başkanı oldu. Trump’ın ikinci başkanlık dönemi başlarken yemin törenine damga vuran anlar yaşandı. Trump’ın A Takımı’nı milyarderlerden oluşturduğu biliniyor. Yemin töreni milyarderler geçidine sahne olurken bir fotoğraf karesi gündem oldu.

Fotoğraf karesinde Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Google'ın Üst Yöneticisi Sundar Pichai gibi isimler yan yana sıralandı. Dört ismin toplam serveti 1 trilyon doları aşıyor.

Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Daron Acemoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğraf karesini alıntılayıp dikkat çeken bir mesaj paylaştı.