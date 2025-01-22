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Donald Trump'ın Yemin Töreninde Dünyanın Konuştuğu Servet Karesi

Donald Trump'ın Yemin Töreninde Dünyanın Konuştuğu Servet Karesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2025 - 12:55

Donald Trump, resmi yeminini ederek ABD’nin 47. Başkanı oldu. Trump’ın ikinci başkanlık dönemi başlarken yemin törenine damga vuran anlar yaşandı. Trump’ın A Takımı’nı milyarderlerden oluşturduğu biliniyor. Yemin töreni milyarderler geçidine sahne olurken bir fotoğraf karesi gündem oldu. 

Fotoğraf karesinde Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Google'ın Üst Yöneticisi Sundar Pichai gibi isimler yan yana sıralandı. Dört ismin toplam serveti 1 trilyon doları aşıyor.

Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Daron Acemoğlu, sosyal medya hesabından bu fotoğraf karesini alıntılayıp dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

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ABD ve dünyada Trump 2.0 dönemi başladı. Kasım 2024 seçimlerinde sandıktan zaferle ayrılan Trump, geçen günlerde yemin ederek 47'nci ABD Başkanlığı'na resmen başlamış oldu.

ABD ve dünyada Trump 2.0 dönemi başladı. Kasım 2024 seçimlerinde sandıktan zaferle ayrılan Trump, geçen günlerde yemin ederek 47'nci ABD Başkanlığı'na resmen başlamış oldu.

Trump, 2017-2021 yılları arasında ABD'nin 45'inci başkanı olarak görev yapmıştı. Donald Trump, Kasım 2024 seçimlerinde sandıktan zaferle ayrılmıştı.

Trump, kabinesini ve A Takımını milyarderlerden oluşturduğu biliniyor. Yemin töreni ise adeta milyarderler geçidine sahne oldu.

Trump, kabinesini ve A Takımını milyarderlerden oluşturduğu biliniyor. Yemin töreni ise adeta milyarderler geçidine sahne oldu.

Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Ancak bu fotoğraf karesi tarihe geçecek cinsten. Nedeni ise toplam servetleri 1 trilyon doları bulan dört milyarderin yan yana yer alması...

Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Ancak bu fotoğraf karesi tarihe geçecek cinsten. Nedeni ise toplam servetleri 1 trilyon doları bulan dört milyarderin yan yana yer alması...

Fotoğraf Meta kurucusu Mark Zuckerber, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Google CEO'su Sundar Pichai ve Tesla  CEO'su Elon Musk yer alıyor. 

Forbes listesine göre dört ismin güncel serveti şöyle:

  • Elon Musk: 432.6 milyar dolar

  • Jeff Bezos: 243. 8 milyar dolar.

  • Mark Zuckerberg: 213 milyar dolar. 

  • Sundar Pichai: 35 milyar dolar.

ABD’de demokratik sosyalist isimlerden Bernie Sanders bu fotoğraf karesini alıntılayıp “Karşı koymalıyız” notunu düştü.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu'da dikkat çeken bu kareye dair bir mesaj paylaştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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