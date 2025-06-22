Doğum Hazırlığı Yaparken Bu Listeye Mutlaka Göz Atın!
Doğuma haftalar kala heyecan iyice doruğa yaklaşmışken, kafa da iyice karışabiliyor. Her şey eksiksiz olsun derken, belki de hiç ihtiyacınız olmayan şeyler satın alabilirsiniz. Bebeğiniz için nasıl bir alışveriş yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz? Tüm soruların cevabı için içeriği kaydırın...
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1. Bebek arabası seçerken önce kendi konforunuzu düşünün!
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2. Doğum çantası hazırlığını geçe bırakmayın.
3. Beşik almadan önce portbebe ve anne yanı dönüşümünü düşünün!
4. Bebeğiniz için temizlik ürünü seçerken iki kere düşünün!
5. Emzirme ekipmanlarınızı doğuma gitmeden tamamlayın!
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Gerekirse evinizi bebek için yeniden düzenleyin.
6. Yeni doğan giysilerini doğumdan önce temizleyin!
7. Gece aydınlatmasını da doğumdan önce ayarlayın!
8. Bebeğiniz için dışarısı da eviniz kadar konforlu olsun!
9. Doğum sonrası günlerde konforunuzu üst seviyeye taşıyın!
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10. Bebeğiniz için uzun yıllar kullanabileceğiniz eşyalar tercih edin.
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