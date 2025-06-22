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Doğum Hazırlığı Yaparken Bu Listeye Mutlaka Göz Atın!

etiket Doğum Hazırlığı Yaparken Bu Listeye Mutlaka Göz Atın!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.06.2025 - 18:05

Doğuma haftalar kala heyecan iyice doruğa yaklaşmışken, kafa da iyice karışabiliyor. Her şey eksiksiz olsun derken, belki de hiç ihtiyacınız olmayan şeyler satın alabilirsiniz. Bebeğiniz için nasıl bir alışveriş yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz? Tüm soruların cevabı için içeriği kaydırın...

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1. Bebek arabası seçerken önce kendi konforunuzu düşünün!

Bebek arabası seçerken yaşadığınız yerin şartlarını şöyle bir düşünün. Dar bir asansör, merdivenli bir apartman ya da bebek arabasını sürekli yanınızda taşımanız gereken yoğun bir tempo...  İşte bu gibi sorunların tek bir çözümü var: Günlük hayatınıza uygun hafif, kolay katlanan ve kompakt yapıda bebek arabası modeli seçmek. Mesela, tek hamlede kapanan bebek arabaları ile bebeğinizi her yere gönül rahatlığı ile taşıyabilirsiniz. Yağmur, kar, rüzgar hiç fark etmez; iyi bir bebek arabası seçmek hayat kurtarır!

2. Doğum çantası hazırlığını geçe bırakmayın.

Doğum çantanızı hazırlamak için illa son haftayı beklemeyin çünkü ani ve beklenmedik bir durumda hazırlıksız kalabilirsiniz. Doğuma 1 ay kala hazırlamak en ideali diyebiliriz. Özellikle bebek kadar annenin rahatı da oldukça önemli. Tüm bunları düşünerek çantayı hazırlayın!

3. Beşik almadan önce portbebe ve anne yanı dönüşümünü düşünün!

Bebeğiniz doğduğu ilk andan itibaren geceleri uykunuzda size eşlik edecek. Bebeğinizin rahatça uykuya dalabilmesi için doğumdan itibaren kullanılan portbebeleri araştırmaya şimdiden başlayın. Portbebeler, hem bebek için hem de sizin için çok kullanışlıdır. Standına takarak anne yanı yatağına da dönüştürebilirsiniz. Ayrıca dışarıda da bebeğiniz için en güvenli ortamı sağlamış olursunuz. Böylece geceleri bebeğiniz yanınızda uyurken, bir yandan da beşik ihtiyacınızı ortadan kaldırmış olursunuz. Pratik ve konforlu bir tercih için seçiminizi portbebeden yana yapın!

4. Bebeğiniz için temizlik ürünü seçerken iki kere düşünün!

Bez, pişik kremi, ıslak mendil, pamuk gibi hijyen ürünleri seçerken bebeğinizin hassas tenini göz önünde bulundurmalısınız. En önemlisi kesinlikle parfümsüz olmasıdır. Bebeklerin teni kimyasala çabuk reaksiyon verebilir. Bebeğinizin sağlığı için her zaman seçiminizi doğal ürünlerden yana yapın.

5. Emzirme ekipmanlarınızı doğuma gitmeden tamamlayın!

Her anne için emzirme süreci farklı ilerler. Kimisi için oldukça kolayken, kimisi için uzun bir çaba gerektiren bir süreç olabilir. Emzirme yastığı, göğüs ucu kremi, göğüs pedi ve gerekirse süt pompası gibi ürünler her anne için mutlaka lazım olacak ürünlerdir. Bunları seçerken kendi bedeninizi düşünerek satın alın!

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Gerekirse evinizi bebek için yeniden düzenleyin.

Bebeğiniz doğduğunda ilk aylar sizin yanınızda kalsa da daha sonrasında odasında kalmaya başlayacak. Bu yüzden hem sizin için hem de bebek için yatak odasına en yakın odayı bebek odası yapın. Ayrıca odasında uyku alanı, alt değiştirme alanı ve emzirme köşesi gibi bölümler olsun. Yine evin diğer odalarındaki tehlikeli olabilecek her şeyi kaldırın ve önlem alın.

6. Yeni doğan giysilerini doğumdan önce temizleyin!

Bebeklerin cildinin hassas olduğundan bahsetmiştik... Bebeğiniz doğmadan önce satın aldığınız tüm kıyafetleri makinede yıkayın. Burada önemli olan bebek kıyafetlerinin başka kimsenin kıyafeti ile yıkanmamasıdır. Daha sonrasında her şeyi ütüleyin ve bebeğinizin dolabına kaldırın.

7. Gece aydınlatmasını da doğumdan önce ayarlayın!

Yeni doğan bebekler geceleri sık sık uyanır. Gece geç saatlerde kalkıp bebeğinizi emzirmeniz, altını değiştirmeniz gerekecek. Bu yüzden karanlıkta görmenizi sağlayacak loş bir ışık hayat kurtarıcı olur. Bir anda ışık açmak hem sizin hem de bebeğinizin uykusunu böler. Hatta bazı beyaz gürültü cihazlarının gece lambası özelliği bile var: Hem yumuşak bir ışıkla ortamı aydınlatıyor, hem de sakin seslerle bebeğinizin tekrar uykuya geçmesini kolaylaştırıyor. Tek tuşla huzurlu bir gece moduna geçmek gibisi yok!

8. Bebeğiniz için dışarısı da eviniz kadar konforlu olsun!

Yeni doğan bebeğinizin en ihtiyaç duyduğu şey: Mışıl mışıl uykular... Hele bir de evde değilseniz, uykuları haram olabiliyor. İşte bunlar yaşanmasın diye bebek arabasına takılabilen, geniş ve nefes alabilen bir portbebe bebeğin konforunu hem üst seviyelere çıkarır hem de size oldukça zaman kazandırır. Üstelik bazı portbebeler, evde portbebe standı ile anne yanı yatağa da dönüşebiliyor. Daha başka ne isteriz ki?

9. Doğum sonrası günlerde konforunuzu üst seviyeye taşıyın!

Doğumdan sonra yaşanan lohusalık dönemi oldukça yorucu bir dönem. Sadece bebeğinizin değil sizin de rahat ve konforlu olmanız lazım. Özellikle de hem evde hem dışarıda konfor sağlayacak yumuşak, terletmeyen ve emzirmeye uyumlu kıyafetler size stresinizi unutturacak... Kolayca süt sağımına da olanak tanıyan destekleyici giyim ürünleri ile tanışmak için daha ne bekliyorsunuz?

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10. Bebeğiniz için uzun yıllar kullanabileceğiniz eşyalar tercih edin.

Bebeğiniz için seçtiğiniz ürünlerin bazıları sadece ilk birkaç ay size eşlik etse de bazıları ise uzun yıllar sizinle kalacak. Bu yüzden bebeğinize bir şey almadan önce geniş yaş aralığında olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer güncel olarak kullanmadığınız bir ürün varsa, sürdürülebilir sistemlerde eskiyen ya da ihtiyacınız olmayan ürünü yeni bir ürünle takas etme imkânı sunan yerlerden alışveriş yapmak, bebeğinize tüm hayatı boyuna kaliteli bir yaşam sunmak demektir...

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