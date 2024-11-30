Doğru Kişiyi Neden Hala Bulamadın?
Doğru Kişiyi Neden Hala Bulamadın?
İlişkilerde doğru kişiyi bulmak bazen zor olabilir ve bu durumun çeşitli nedenleri olabilir. Bu test, neden hala doğru kişiyi bulamadığınızı anlamanıza yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım!
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Daha önce kaç tane ilişkin oldu?
3. Peki, daha önce yaşadığın ilişkilerde hiç ihanete uğradın mı?
4. Hangisi daha çok mantıklı geliyor?
5. Yeni insanlarla tanışmak için ortam yaratıyor musun?
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6. Sence sevgi nasıl ifade edilir?
7. Sen ne kadar flörtöz birisin? Puanlar mısın?
8. Son olarak, senin gerçek aşka inancın var mı?
Geçmişi geçmişte bırak!
Yeni insanlara şans vermiyorsun!
İstemiyorsun!
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