Doğru Kişiyi Neden Hala Bulamadın?

Sen, gerçekten sevebileceğin ve derin bir aşkla bağlanabileceğin doğru kişiyi bekliyorsun. Henüz karşılaşmadığın bu kişi, seni içten bir şekilde etkileyebilecek ve duygusal olarak seni derinden sarsacak biri olmalı. Şu ana kadar rastladığın kişiler, bu yoğun ve gerçek duyguları sana yaşatamadı. Bu yüzden, gelip geçici hevesler uğruna zamanını boşa harcamak istemiyorsun. Ancak, bu beklentinin seni çok kapalı ve temkinli hale getirdiğinin farkındasın; belki de bu yüzden başkalarına şans verme konusunda çekimser kalıyorsun. Ama artık bunu bırakmalı ve yeni insanlara daha çok şans vermelisin.