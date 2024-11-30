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Doğru Kişiyi Neden Hala Bulamadın?

etiket Doğru Kişiyi Neden Hala Bulamadın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 23:01

İlişkilerde doğru kişiyi bulmak bazen zor olabilir ve bu durumun çeşitli nedenleri olabilir. Bu test, neden hala doğru kişiyi bulamadığınızı anlamanıza yardımcı olacak. 

Hazırsan başlayalım!

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Daha önce kaç tane ilişkin oldu?

3. Peki, daha önce yaşadığın ilişkilerde hiç ihanete uğradın mı?

4. Hangisi daha çok mantıklı geliyor?

5. Yeni insanlarla tanışmak için ortam yaratıyor musun?

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6. Sence sevgi nasıl ifade edilir?

7. Sen ne kadar flörtöz birisin? Puanlar mısın?

8. Son olarak, senin gerçek aşka inancın var mı?

Geçmişi geçmişte bırak!

Doğru kişiyi henüz bulamamanın nedeni, belki de geçmişte yaşadığın yanlış tecrübelerin seni etkisi altına almış olmasıdır. Gençliğinde yaşadıkların, duygusal miras olarak seni hala etkiliyor ve bu da yeni ilişkilerde doğru kişiyi bulmanı zorlaştırıyor. Bu duygular, senin seçimlerini ve algını biçimlendirmiş olabilir. Ancak, bu geçmiş tecrübelerden ve yaşadığın acılardan uzaklaşmak, kendini yeniden keşfetmenin ve doğru kişiyi bulmanın önünü açabilir. Geçmişin gölgelerinden arınarak, kendini daha özgür ve açık bir şekilde ifade edebilir, böylece gerçek bağlar kurma şansını artırabilirsin. Bu, hem geçmişin etkilerini bırakmayı hem de geleceğe umutla bakmayı gerektiren bir yolculuk.

Yeni insanlara şans vermiyorsun!

Sen, gerçekten sevebileceğin ve derin bir aşkla bağlanabileceğin doğru kişiyi bekliyorsun. Henüz karşılaşmadığın bu kişi, seni içten bir şekilde etkileyebilecek ve duygusal olarak seni derinden sarsacak biri olmalı. Şu ana kadar rastladığın kişiler, bu yoğun ve gerçek duyguları sana yaşatamadı. Bu yüzden, gelip geçici hevesler uğruna zamanını boşa harcamak istemiyorsun. Ancak, bu beklentinin seni çok kapalı ve temkinli hale getirdiğinin farkındasın; belki de bu yüzden başkalarına şans verme konusunda çekimser kalıyorsun. Ama artık bunu bırakmalı ve yeni insanlara daha çok şans vermelisin.

İstemiyorsun!

Doğru kişiyi bulamadığından değil, belki de bu durumu bilinçli olarak seçiyorsun. Hayata karşı belirgin bir duruşun var ve geleceğe dair net planların mevcut. Şu an kendine en çok yalnızlığı yakıştırıyorsun, çünkü bu yalnızlık hali sana kendinle baş başa kalma ve kendi iç düzenini koruma fırsatı sunuyor. Hayatının düzenini seviyorsun ve birinin varlığı veya yokluğu seni endişelendirmiyor; üzüntü ya da özlem duygularından kaçınmak istiyorsun. Yalnızlıktan korkmuyorsun çünkü kendi kendine yetebilme kapasiten seni güçlü kılıyor. Kendi kendine yetebilmen, sana bağımsızlık ve tatmin getiriyor. Bu nedenle, ilişkiler konusunda temkinli davranıyor ve hayatını mevcut düzeninde sürdürmeyi tercih ediyorsun.

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miray soysal
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