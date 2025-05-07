Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
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1. Anneye son sarılış 👇
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2. "Kenelerle kaplı piton" 👇
3. Kutup ayısından kaçış 👇
4. "Zıplayan örümcekler ve avları."
5. "Beyaz ölüm."
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6. "Tavşan, papilloma virüsü ile enfekte."
7. "Balık yılanı yakalamak için atlıyor."
8. "Kenya'da benekli bir zebra tayı doğdu."
9. Av sırası...
10. "Erkek aslanın büyük bir avı."
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11. Kertenkelenin av anı.
12. "Zebra tayı gergedan tarafından kazığa geçirildi."
13. "Anne fil, göğsünden geçirdiği dişle bizonları savuşturuyor."
14. "Ağaçta yavru geyikle birlikte ayı."
15. "Bir gorilin elinin yakın çekimi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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