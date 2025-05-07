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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 13:32

Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım! Arıların istilasına uğrayan bir şahin... Mahkemede kavga eden kargalar... Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın gerçek yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak 15 yeni fotoğraf 👇

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1. Anneye son sarılış 👇

1. Anneye son sarılış 👇

'Yeni doğmuş bir maymun, bir leopar tarafından öldürülen annesine sarılıyor.'

2. "Kenelerle kaplı piton" 👇

2. "Kenelerle kaplı piton" 👇

3. Kutup ayısından kaçış 👇

3. Kutup ayısından kaçış 👇

'Bir adam, saldıran kutup ayısından kaçmak için kar arabasına atladı.'

4. "Zıplayan örümcekler ve avları."

4. "Zıplayan örümcekler ve avları."

5. "Beyaz ölüm."

5. "Beyaz ölüm."

'Savanada çok nadir görülen bir görüntü olan 'kara ölüm' bu sürüdeki cenaze törenine yeni bir renk katıyor.'

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6. "Tavşan, papilloma virüsü ile enfekte."

6. "Tavşan, papilloma virüsü ile enfekte."

7. "Balık yılanı yakalamak için atlıyor."

7. "Balık yılanı yakalamak için atlıyor."

8. "Kenya'da benekli bir zebra tayı doğdu."

8. "Kenya'da benekli bir zebra tayı doğdu."

9. Av sırası...

9. Av sırası...

'Balıkçıl bir sincap yakaladı.'

10. "Erkek aslanın büyük bir avı."

10. "Erkek aslanın büyük bir avı."
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11. Kertenkelenin av anı.

11. Kertenkelenin av anı.

12. "Zebra tayı gergedan tarafından kazığa geçirildi."

12. "Zebra tayı gergedan tarafından kazığa geçirildi."

13. "Anne fil, göğsünden geçirdiği dişle bizonları savuşturuyor."

13. "Anne fil, göğsünden geçirdiği dişle bizonları savuşturuyor."

14. "Ağaçta yavru geyikle birlikte ayı."

14. "Ağaçta yavru geyikle birlikte ayı."

15. "Bir gorilin elinin yakın çekimi."

15. "Bir gorilin elinin yakın çekimi."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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