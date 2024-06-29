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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 01:12

Bir anda patlayan bir yanardağdan avken, av olan şahine... Doğanın en kusursuz ve en vahşi anlarını sizin için derledik! Vahşi doğada bir an bile gözünüzü kapatmamanız gerektiğinin kanıtı niteliğindeki fotoğraflar içinizi ürpertecek! Bakalım sizi en çok şaşırtan vahşi dostumuz hangisi olacak! İşte karşınızda, Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz vahşi doğa fotoğrafı. 

Hazır olun, doğanın vahşi yüzüyle karşılaşacaksınız...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/

Geçtiğimiz Haftanın Dehşet Veren Doğa Fotoğrafların İncelemeyi Unutmayın 👇

1. Bu sabah kahvaltıda lezzetli bir baykuş var!

1. Bu sabah kahvaltıda lezzetli bir baykuş var!

2. Leopar tarafından yakalanan bir Hazar kırmızı geyiği...

2. Leopar tarafından yakalanan bir Hazar kırmızı geyiği...

3. Bu bir hayatta kalma öyküsü!

4. RIP Ren geyiği! Buradan bir vaşak geçmiş...

4. RIP Ren geyiği! Buradan bir vaşak geçmiş...

5. Yılanın minik ama etkili dişleri!

5. Yılanın minik ama etkili dişleri!

6. Sahra çölünde engerek yiyen şirin olduğu kadar vahşi kum kedisi!

6. Sahra çölünde engerek yiyen şirin olduğu kadar vahşi kum kedisi!

7. Bir şahin size böyle mesaj gönderse ne yapardınız?

7. Bir şahin size böyle mesaj gönderse ne yapardınız?

8. Vahşi doğada avcıyken, av olabilirsiniz!

9. Bilinen en yaşlı timsah: 120 yaşında ve 5 metre uzunluğunda!

9. Bilinen en yaşlı timsah: 120 yaşında ve 5 metre uzunluğunda!

Su timsahı Cassius, Avustralya'da bir araştırma merkezinde.

10. Geriye sadece yüzü kalmış: Aslında o bir kedi!

10. Geriye sadece yüzü kalmış: Aslında o bir kedi!

11. Buzağının intikamı: Pitonu delip geçti!

11. Buzağının intikamı: Pitonu delip geçti!

12. Leopar fokunun şirin akşam yemeği...

12. Leopar fokunun şirin akşam yemeği...

13. Masum görüntüsüne aldanmayın!

13. Masum görüntüsüne aldanmayın!

Avladığı akşam yemeğini yavrusu yerlken kameraya poz veren güzel mi güzel bir dağ aslanı.

14. Yamyam sincap...

14. Yamyam sincap...

15. Endonezya'da yanardağ patlaması

15. Endonezya'da yanardağ patlaması

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